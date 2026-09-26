Nakts kļuvusi garāka par dienu
Sākot ar 26. septembri, nakts garums Latvijā pārsniedz dienas garumu, liecina informācija vietnē "timeanddate.com".
Ekvinokcija un astronomiskā rudens sākums bija trešdien plkst. 3.05, piektdien nakts un diena bija aptuveni vienāda garuma, no sestdienas nakts kļūst arvien garāka nekā diena.
Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk - par četrām minūtēm un 46 sekundēm diennaktī. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema.
Pēc ziemas saulgriežiem saules spīdēšanas ilgums pakāpeniski pieaugs, un no nākamā gada 18. marta diena būs garāka nekā nakts.
Astronomiskā rudens sākums ir solārā rudens vidus, un gada tumšākie trīs mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim. Gada tumšākajā ceturksnī dienas garums Latvijā būs mazāks par deviņām stundām.
Īsākā diena būs 21. decembris, kad saules spīdēšanas ilgums Rīgā būs vien sešas stundas un 43,5 minūtes.