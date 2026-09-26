Aizsardzības ministrs Raivis Melnis dosies vizītē uz ASV
No šodienas līdz 30. septembrim aizsardzības ministrs Raivis Melnis darba vizītē apmeklēs Vašingtonu, lai ar ASV amatpersonām pārrunātu aktuālos drošības un aizsardzības jautājumus, informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļā.
Vizītes laikā aizsardzības ministrs apmeklēs Pentagonu, kur tiksies ar ASV kara sekretāra vietnieku politikas jautājumos Elbridžu Kolbiju. Tikšanās laikā amatpersonas pārrunās aktuālo drošības situāciju, krievijas radītos draudus un tās uzsākto karu Ukrainā.
Tāpat Melnis apmeklēs ASV Senātu, kur tiksies ar Senāta Bruņoto spēku komitejas locekļiem senatoru Maiku Raundu un senatoru Tedu Badu.
Ministram paredzēta arī tikšanās ar aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma "Palantir Technologies" līdzdibinātāju un izpilddirektoru Aleksu Karpu, lai pārrunātu potenciālās sadarbības iespējas.
ASV ir ilggadējs Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais, kam ir nozīmīga loma Latvijas drošības stiprināšanā. Abu valstu attiecības ir balstītas kopīgās vērtībās un vienotā izpratnē par demokrātiju.
1991. gadā ASV sniedza nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī sekmēja Latvijas integrāciju NATO un Eiropas Savienībā.
Drošības politikas joma ir Latvijas-ASV divpusējās sadarbības pamats. Latvijas un ASV valsts amatpersonas uztur regulāru politisko dialogu par aktuālajām norisēm reģionā un starptautiskajā politikā.