Sestdiena būs mākoņaina un brīžiem līs
Foto: Evija Trifanova/LETA
Sabiedrība

Sestdiena būs mākoņaina un brīžiem līs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Sestdien Latvijā būs mākoņains un brīžiem lietains laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Sestdiena būs mākoņaina un brīžiem līs...

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, bet pēcpusdienā jūras piekrastē pastiprināsies dienvidrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē (m/s). Maksimālā gaisa temperatūra būs +12…+16 grādi.

Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un brīžiem līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+16 grādiem.

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