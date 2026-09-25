Ādažu poligonā mācību laikā cietuši četri karavīri no Itālijas
Šodien vēlā pēcpusdienā Ādažu poligonā šaušanas mācību laikā noticis incidents, kurā cietuši četri Itālijas armijas 11. kājnieku pulka karavīri, ziņo Itālijas Aizsardzības ministrija.
Sākotnējā informācija liecina, ka incidentā bija iesaistīts neautomātisks šaujamierocis, kas uzstādīts uz Itālijas militārā transportlīdzekļa. Tā raidītie šāvieni mācību laikā esot trāpījuši citam Itālijas militārajam transportlīdzeklim, kurā atradās četri cietušie karavīri.
Pēc notikušā karavīriem nekavējoties tika sniegta palīdzība un viņi tika nogādāti medicīnas iestādē Rīgā, kur viņiem pašlaik tiek sniegta nepieciešamā aprūpe un un veikti izmeklējumi. Viena karavīra veselības stāvoklis ir smagāks, tajā pašā laikā neviena karavīra dzīvība nav apdraudēta.
Pēc notikušā nekavējoties tika uzsāktas visas nepieciešamās izmeklēšanas, lai noskaidrotu incidenta cēloni un rekonstruētu notikušā gaitu. Kā ziņo ministrija, cietušo ģimenes par incidentu ir informētas.
Itālijas aizsardzības ministru Gvido Krozetu par karavīru veselības stāvokli un izmeklēšanas gaitu pastāvīgi informē Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Lučāno Portolāno un Apvienoto operāciju pavēlniecības komandieris ģenerālis Džovanni Marija Januči. Ministrs, bruņoto spēku vadība un viss aizsardzības resors pauž atbalstu ievainotajiem karavīriem un viņu ģimenēm, vēlot karavīriem drīzu atveseļošanos.