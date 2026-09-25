Politika

Tuvojoties vēlēšanām, sarucis "Suverēnās varas"/"Apvienības Jaunlatvieši" un "Progresīvo" atbalstītāju skaits

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, vēlētāju atbalsts visvairāk krities partijām "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" un "Progresīvie", kamēr visvairāk atbalsts ir pieaudzis Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), vēsta "Latvijas Televīzija", atsaucoties uz pētījumu centra SKDS septembrī veikto aptauju.

Tuvojoties vēlēšanām, sarucis "Suverēnās varas"/"A...

"Suverēnās varas"/"Apvienības Jaunlatvieši" reitings, salīdzinājumā ar augustu, sarucis par 2,4 procentpunktiem  bet "Progresīvo" reitings samazinājies par 2,6 procentpunktiem. Tikmēr atbalsts ZZS pieaudzis par diviem procentpunktiem, sasniedzot 4,8%.

Foto: Jauns.lv
SKDS publiskotajā iespējamā vēlēšanu rezultāta aprēķinā 5% slieksni iekļūšanai Saeimā pārvarētu septiņi politiskie spēki - AS, SV/AJ, LPV, "Progresīvie", NA, JV un ZZS.
SKDS publiskotajā iespējamā vēlēšanu rezultāta aprēķinā 5% slieksni iekļūšanai Saeimā pārvarētu septiņi politiskie spēki - AS, SV/AJ, LPV, "Progresīvie", NA, JV un ZZS.

Populārākais politiskais spēks joprojām ir premjera Andra Kulberga pārstāvētais "Apvienotais saraksts" (AS), par kuru Saeimas vēlēšanās būtu gatavi balsot 14,4% aptaujāto, bet salīdzinājumā ar augustu apvienības reitings samazinājies par 0,8 procentpunktiem. Otrajā vietā šobrīd ir SV/AJ ar 9,4% atbalstu, bet trešajā - "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 9,2%. Tad seko "Progresīvie", kurus atbalstītu 6,2% aptaujāto. Piektajā vietā ir Nacionālā apvienība (NA), kuru atbalstītu 5,6% aptaujāto. Tas ir par 1,1 procentpunktu vairāk nekā augustā. ZZS pakāpusies uz sesto vietu, sasniedzot 4,8% atbalstu, kas ir par diviem procentpunktiem vairāk nekā pirms mēneša, bet septītajā vietā ir "Jaunā vienotība" (JV), kuru atbalstītu 4,3% aptaujāto jeb par 0,1 procentpunktu vairāk nekā augustā.

Astotajā vietā ir partija "Stabilitātei!", par kuru būtu gatavi balsot 2,8% aptaujāto. Tas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā augustā. Gandrīz par veselu procentpunktu mēneša laikā pieaudzis arī atbalsts partijai "Mēs mainām noteikumus", par kuru būtu gatavi balsot 2,5% aptaujāto. Tālāk seko "Latvijas attīstībai" ar 2,4% atbalstu, kas ir 0,1 procentpunkta kritums, bet mazāk par 2% ir "Saskaņas centram", "Austošajai saulei Latvijai", "Gobzema sarakstam" un Jaunajai konservatīvajai partijai.

SKDS publiskotajā iespējamā vēlēšanu rezultāta aprēķinā 5% slieksni iekļūšanai Saeimā pārvarētu septiņi politiskie spēki - AS, SV/AJ, LPV, "Progresīvie", NA, JV un ZZS.

SKDS no 4. septembra līdz 16. septembrim aptaujāja 2035 Latvijas pilsoņus vecumā no 18 gadiem. 

Tēmas

Saeima15. Saeimas vēlēšanasSuverēnā varaProgresīvieApvienība JaunlatviešiSKDSApvienotais sarakstsLatvijaLatvijas attīstībaiLatvijas TelevīzijaJaunā VienotībaNacionālā apvienībaZZSStabilitāteiLatvija pirmajā vietā

Citi šobrīd lasa