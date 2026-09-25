Tuvojoties vēlēšanām, sarucis "Suverēnās varas"/"Apvienības Jaunlatvieši" un "Progresīvo" atbalstītāju skaits
Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, vēlētāju atbalsts visvairāk krities partijām "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" un "Progresīvie", kamēr visvairāk atbalsts ir pieaudzis Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), vēsta "Latvijas Televīzija", atsaucoties uz pētījumu centra SKDS septembrī veikto aptauju.
"Suverēnās varas"/"Apvienības Jaunlatvieši" reitings, salīdzinājumā ar augustu, sarucis par 2,4 procentpunktiem bet "Progresīvo" reitings samazinājies par 2,6 procentpunktiem. Tikmēr atbalsts ZZS pieaudzis par diviem procentpunktiem, sasniedzot 4,8%.
Populārākais politiskais spēks joprojām ir premjera Andra Kulberga pārstāvētais "Apvienotais saraksts" (AS), par kuru Saeimas vēlēšanās būtu gatavi balsot 14,4% aptaujāto, bet salīdzinājumā ar augustu apvienības reitings samazinājies par 0,8 procentpunktiem. Otrajā vietā šobrīd ir SV/AJ ar 9,4% atbalstu, bet trešajā - "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 9,2%. Tad seko "Progresīvie", kurus atbalstītu 6,2% aptaujāto. Piektajā vietā ir Nacionālā apvienība (NA), kuru atbalstītu 5,6% aptaujāto. Tas ir par 1,1 procentpunktu vairāk nekā augustā. ZZS pakāpusies uz sesto vietu, sasniedzot 4,8% atbalstu, kas ir par diviem procentpunktiem vairāk nekā pirms mēneša, bet septītajā vietā ir "Jaunā vienotība" (JV), kuru atbalstītu 4,3% aptaujāto jeb par 0,1 procentpunktu vairāk nekā augustā.
Astotajā vietā ir partija "Stabilitātei!", par kuru būtu gatavi balsot 2,8% aptaujāto. Tas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā augustā. Gandrīz par veselu procentpunktu mēneša laikā pieaudzis arī atbalsts partijai "Mēs mainām noteikumus", par kuru būtu gatavi balsot 2,5% aptaujāto. Tālāk seko "Latvijas attīstībai" ar 2,4% atbalstu, kas ir 0,1 procentpunkta kritums, bet mazāk par 2% ir "Saskaņas centram", "Austošajai saulei Latvijai", "Gobzema sarakstam" un Jaunajai konservatīvajai partijai.
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SKDS publiskotajā iespējamā vēlēšanu rezultāta aprēķinā 5% slieksni iekļūšanai Saeimā pārvarētu septiņi politiskie spēki - AS, SV/AJ, LPV, "Progresīvie", NA, JV un ZZS.
SKDS no 4. septembra līdz 16. septembrim aptaujāja 2035 Latvijas pilsoņus vecumā no 18 gadiem.