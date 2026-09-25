Izstādes "Pilnības rags. Muzeja kolekcija" atklāšana
25. septembrī mākslas muzejā "Rīgas birža" atklāta izstāde "Pilnības rags. Muzeja kolekcija".
FOTO: Sandis Ozoliņš un citi "Rīgas biržā" bauda izstādi "Pilnības rags. Muzeja kolekcija"
Rīgā, mākslas muzejā „Rīgas birža”, piektdien, 25. septembrī, atklāta izstāde „Pilnības rags. Muzeja kolekcija”. Tajā līdzās pazīstamiem darbiem aplūkojami arī darbi, kas publiski nav rādīti nekad vai nav bijuši redzami gadu desmitiem.
Izstādē uzmanība pievērsta pilnības raga simbolikai dažādās kultūrās un reliģijās, turklāt izstāde pievērš uzmanību ne vien darbu sižetiem, bet arī cilvēkiem, kuri tos savulaik kolekcionējuši. Izstādi veidojuši vairāki kuratori, kur katrs pētījis savu tēmu. Piemēram, "Rīgas biržas" vadītāja Daiga Upeniece pievērsusies sakrālajai mākslai: "Interesanta tēma ir sakrālā māksla, un, runājot par pilnības ragu Rietumeiropā, mēs tomēr vēlējāmies runāt par saknēm, par kristietību, jo šīs sakrālās mākslas kolekcijas ir lielas.
Upeniece norādīja, ka šajā kolekcijas daļā ir daudz darbu, kas „gadu desmitiem vai pat nekad nav bijuši rādīti”.
Izstādes kuratore un projekta vadītāja Kristīne Milere izcēla 19. gadsimta Ķīnas eksporta akvareļus, kuru izgatavošanā izmantots īpaši trausls materiāls. Apskatāmas arī divas sudraba un zelta karotes, no kurām viena saistīta ar Gruziju. Vairāki priekšmeti izstādīti pirmo un, iespējams, vienīgo reizi. „Apskatāmi vēl dažādi citi priekšmeti, kuri ne reizi nav rādīti,” "Latvijas Televīzijai" sacīja Milere. Ekspozīcijā iekļauti arī priekšmeti no Latvijas Nacionālā dabas muzeja un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, lai pastāstītu par Himzela muzeju un tā vietu muzeja krājuma vēsturē.
Ekspozīcijas iekārtojums veidots kā muzejs muzejā – „Rīgas biržas” lielajā zālē izbūvēta vēl viena telpa kolekcijas darbu aplūkošanai. „Mēs skatījāmies uz muzeju kā veselu eksponātu un ielikām muzeju muzejā,” skaidroja scenogrāfijas un grafiskās identitātes autore Līva Kreislere.