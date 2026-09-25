"Dažādo kurpju diena" 2026
Piektdien, 25. septembrī, ar sirsnīgiem klātienes pasākumiem piecās Latvijas pilsētās un plašu sabiedrības iesaisti sociālajos tīklos visā Latvijā tika atzīmēta ...
FOTO: lūk, kā Latvijā tika atzīmēta "Dažādo kurpju diena"
Piektdien, 25. septembrī, jau ceturto reizi aizvadīta „Dažādo kurpju diena”. Piecās Latvijas pilsētās - Rīgā, Smiltenē, Kuldīgā, Preiļos un Jelgavā - cilvēki uzvilka katrā kājā atšķirīgu apavu, lai atgādinātu, cik svarīgi ir pieņemt līdzcilvēkus ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem.
Labklājības ministrijas rīkotās kampaņas kulminācija norisinājās no plkst. 12.00 līdz 15.00, kad vienlaikus piecās Latvijas pilsētās notika īpaši šai dienai veltīti pasākumi. Visas piecas norises vietas vienoja kopīgs koncepts – kori kā kopības un savienības simbols, atgādinot, ka tieši dažādība veido skaistu kopīgo skanējumu un sabiedrībā ikvienam ir sava balss un vieta.
Šogad, akcijas ceturtajā norises gadā, tās aicinājums tika attīstīts ar jaunu vadmotīvu: "Iekāp otra kurpēs. Ejam tālāk kopā." Kā uzsver rīkotāji, ar simbolisku empātiju vien vairs nepietiek – patiesi iekļaujoša sabiedrība veidojas ikdienā, kad cilvēku pieņemam kā kolēģi, skolasbiedru, kaimiņu un līdzvērtīgu vietējās kopienas dalībnieku.
"Cilvēku pieņemšana un iekļaušana nav tikai abstrakts jēdziens – tās ir konkrētas iespējas, patstāvība un atbalsts reālajā dzīvē. Ar Eiropas Savienības fondu investīcijām mēs mērķtiecīgi attīstām sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Latvijas novados, būvējot infrastruktūru un veidojot jaunus pakalpojumus. Taču infrastruktūra ir tikai viena puse no medaļas – otru, tikpat svarīgu pusi, veido sabiedrības attieksme. Arī atšķirīgi apavi kājās ir simbolisks atgādinājums par to, ka mūsu spēks ir dažādībā un ka katram cilvēkam Latvijā ir jābūt iespējai dzīvot pilnvērtīgu dzīvi," norāda Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks.
Pasākumos visā Latvijā piedalījās sabiedrībā mīlēti mūziķi un kori: Rīgā (Āgenskalna tirgū) uzstājās Māra Upmane-Holšteine un Rīgas Sudrabbaltais koris, Smiltenē – Ingus Ulmanis un Limbažu Sarkanais koris, Kuldīgā – Asnate Rancāne un Saulkrastu Pērļu koris, Preiļos – tenors Dainis Skutelis un Preiļu Purpura koris, savukārt Jelgavā apmeklētājus priecēja Benjamiņu nama jauktais koris "ATPUHTA" diriģenta Jēkaba Bernāta vadībā. Līdzās muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos iedvesmoja patiesi cilvēkstāsti, radošās darbnīcas un izstādes. Pasākumi palīdzēja ieraudzīt līdzcilvēkus ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem ar "citām acīm" un ieraudzīt cilvēku spējas un talantus ārpus diagnozēm.
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Vienlaikus Latvijas aizsāktā akcija ir pārtapusi par starpvalstu sadarbības iniciatīvu par sociālo Eiropu "Iekāp otra kurpēs" (Step into Another's Shoes). Tās mērķis ir vienot ES dalībvalstis kopīgā aicinājumā veicināt iekļaujošu attieksmi un akcentēt ES fondu atbalstīto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību. Šobrīd dalību iniciatīvā ir apstiprinājušas jau 11 ES dalībvalstis.