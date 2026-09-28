Skatās uz nelaimi un filmē, bet palīdzēt nesteidz! Vai šāda rīcība var tikt sodīta?
Tīmeklī foto un video materiāli izplatās zibenīgi. Tostarp no traģisku notikumu, piemēram, avāriju, vietām. Cilvēki bieži vien ir sašutuši un jautā: kāpēc filmē, bet nesteidz palīgā?
Tajā pašā laikā šādi materiāli var palīdzēt izmeklēšanā noskaidrot notikušā apstākļus, un likums, kaut arī paredz atbildību par palīdzības nesniegšanu, paredz arī izņēmumus – kad var tikt apdraudēta potenciālā palīdzības sniedzēja un citu cilvēku dzīvība un veselība.
Traģiski kadri pēc avārijas
Šā gada martā Madonas novada Praulienas pagastā notika automašīnu BMW un "Toyota Hilux" sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja visas trīs automašīnās esošās personas, tostarp transportlīdzekļa vadītājs, kura rīcība izraisīja negadījumu.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde turpina izmeklēšanu, un kriminālprocesa ietvaros tika vērtēta arī personas, kura pirmā ieradās notikuma vietā, rīcība, Kas Jauns Avīzi informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska. Cilvēks bija nofilmējis traģiskās avārijas vietu, un ne viens vien sociālajos tīklos uzdeva jautājumu: vai jāstaigā un jāfilmē, vai tomēr vispirms jāorganizē palīdzība?
Vēlāk raidījumam "360TV Ziņas" izdevās sazināties ar video autoru, kurš filmēja cietušos, un viņš pārmetumus noraidīja: "Kas tad sauca visus tos "ātros", "pažarniekus" un visus? Tos jau es izsaucu." Uz jautājumu, vai vispirms filmēja un tad zvanīja glābšanas dienestiem, vīrietis atbildēja: "Vispirms vai pēc tam, tie cilvēki jau bija nolemti nāvei."
Traģiskās avārijas filmētājs uzsver, ka video nosūtījis paziņām, taču nav tos publicējis soctīklos. "Kāds no paziņām ir varbūt aizlaidis tālāk, bet saka, ka es esmu vainīgs,” pauda vīrietis.
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Valsts policijā "Kas Jauns Avīzei" pastāstīja, ka izmeklēšanā konstatēts: minētās personas darbībās nav saskatāms noziedzīga nodarījuma sastāvs.
Diskusijas ap suņu uzbrukumu
Kā ziņots, šogad 4. septembrī Carnikavā 19 bērnudārza bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas. Pastaigas laikā divi nepieskatīti suņi uzbruka bērniem. Incidentā cieta seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cieta arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus. Valsts policijā sākts kriminālprocess.
Drīz vien tīmeklī izplatījās video, kur cilvēks no mašīnas filmē uzbrukumu. Šis fakts izraisīja diskusijas. Kādā sociālo tīklu ierakstā lasāms: “Redzējām video, kur cilvēks, atrodoties drošībā automašīnā, filmē suņu uzbrukumu, nevis mēģina kaut kā palīdzēt. Šāda rīcība ir prātam neaptverama. Varēja signalizēt, mēģināt ar automašīnu aizšķērsot suņiem ceļu... Vienkārši filmēt, kamēr audzinātājas cīnās, lai pasargātu bērnus? Kā var būt tāda vienaldzība?”
Lasāmi arī komentāri, kuros norādīts, ka filmēšana var kalpot kā pierādījums. Un – ko neapmācīts cilvēks stresa apstākļos būtu varējis palīdzēt? Šajā gadījumā policija attiecībā uz liecinieka lomu pagaidām ir atturīga: “Pašreizējā izmeklēšanas stadijā sīkāk komentēt Carnikavas gadījumu nevaram.”
Policijas sabiedrisko attiecību nodaļa arī informēja, ka pēc ierakstiem datubāzēs nav iespējams precīzi noteikt, cik gadījumos ir notikusi filmēšana. Attiecībā uz resoriskām pārbaudēm pēc pieejamās policijas datu bāzes, atlasot datus pēc sadaļas "Par palīdzības nesniegšanu", netika atrasts neviens ieraksts, kur tiktu minēts par filmēšanu vai fotografēšanu.
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Ko saka psihologi
Kāda ir motivācija filmēt vai fotografēt avārijas un citus traģiskus gadījumus un tos ievietot sociālajos tīklos?
Psiholoģijā to var skaidrot ar tā saukto atbildības difūziju – ja apkārt ir vēl citi cilvēki, var šķist, ka gan jau palīdzēs kāds cits. Psiholoģijas doktore Leiga V. Džerouma ASV psiholoģijai un garīgajai veselībai veltītā vietnē "Psychology Today" publicējusi pētījumu, kurā cita starpā pieskaras šai tēmai. Viņas ieskatā dokumentēšana krīzes situācijās bieži kļūst par aizstājēju aktīvai palīdzībai, radot psiholoģisku distanci starp aculiecinieku un notikumu.
Materiāla publicēšanas gadījumā tā var būt vēlme pievērst sev uzmanību – šokējošs un neparasts saturs parasti izraisa lielāku interesi. Citiem vienkārši ir svarīgi būt pirmajiem, kas par notikušo pavēsta, vai arī viņi vēlas brīdināt citus.
Taču reizēm nostrādā arī daudz vienkāršāks mehānisms – telefons ir pie rokas, un cilvēks sāk filmēt gandrīz automātiski, īsti nepadomājot, ko šajā brīdī vajadzētu darīt un kā video ietekmēs tajā redzamos cilvēkus.
Filmēšana un video publicēšana pati par sevi vēl nenozīmē, ka cilvēkam ir vienalga. Būtiskāks jautājums ir – vai viņš vispirms palīdzēja vai izsauca palīdzību un tikai pēc tam ķērās pie telefona.
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Ievēro!
*Ja cilvēks kļūst par ceļu satiksmes negadījuma vai cita incidenta aculiecinieku, pats svarīgākais ir nevis filmēt notikušo, bet gan rīkoties tā, lai iespējami ātri tiktu sniegta palīdzība cietušajiem un novērsti turpmākie draudi. Tā vietā, lai notikušo filmētu, vispirms vajag ziņot operatīvajiem dienestiem, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112, norādot, kur un kas ir noticis, kā arī, ja iespējams, cik ir cietušo, un, ja iespējams un nepieciešams, sniegt citu palīdzību cietušajiem.
*Negadījumā vai citā notikumā cilvēka dzīvībai izšķirošas var būt pirmās minūtes, tādēļ ikviena aculiecinieka rīcībai jābūt vērstai uz palīdzības izsaukšanu un, ja iespējams, tās sniegšanu, nevis notikušā filmēšanu.
*Situācijās, kad cilvēks nav sniedzis palīdzību, var tikt vērtēta viņa atbildība. Tiesa gan, katrs gadījums tiek izskatīts individuāli un jāizvērtē, vai palīdzības sniegšana nevar radīt vēl lielāku ļaunumu – piemēram, apdraudēt arī palīdzības sniedzēja un citu cilvēku dzīvību un veselību.
*Krimināllikumā paredzēta atbildība par nepieciešamas un acīm redzami neatliekamas palīdzības nesniegšanu cilvēkam, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī, ja vainīgais apzinājies, ka varējis to sniegt bez nopietnām briesmām sev un citām personām, un ja palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi vai citas smagas sekas.
Avots: Valsts policija
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Uzziņai
Valsts policijā uzsāktie kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 141. panta "Atstāšana bez palīdzības":
2026. gada astoņos mēnešos – uzsākti 5 kriminālprocesi (4 atrodas lietvedībā, 1 izbeigts);
2025. gadā – uzsākti 7 kriminālprocesi (4 kriminālprocesi atrodas lietvedībā, 2 kriminālprocesi izbeigti, 1 kriminālprocess iztiesāts);
2024. gadā – uzsākti 4 kriminālprocesi (1 kriminālprocesā prokuratūras nolēmums, 1 kriminālprocess tiesvedība, 2 kriminālprocesi izbeigti).
Kriminālprocesi gan nav ierosināti saistībā ar filmēšanām.