Kad cilvēki ar zelta rokām atrod viens otru. Anna jau pusgadsimtu šuj tautas tērpus, bet Guntis koku pārvērš skulptūrās
Dažkārt vienā ģimenē satiekas divi cilvēki, kuru rokas prot radīt skaistas lietas. Anna jau vairāk nekā pusgadsimtu šuj tērpus, savukārt Guntis koku pārvērš skulptūrās un pat mūzikas instrumentos.
Pie Annas un Gunta Priedīšiem "Kas Jauns Avīze" ciemojas viņu vasaras mājā Smiltenes pagasta Ilgās. Tur iekopts skaists dārzs, uzcelts saimniecības ēku komplekss un guļbaļķu pirts. Dārzā smaržo un krāšņi zied Annas mīļās rozes un hortenzijas. Un saimnieku dzīve ir pilna radošuma.
Darbi visu priekam
Anna ir Smiltenē un tās apkārtnē ļoti cienīta meistare, šuvēja. Arī tautas tērpu un amatiermākslas tērpu radītāja. Savukārt Guntis ir pieredzējis būvniecības speciālists, ilgus gadus darbojies ceļu un tiltu būves uzņēmumā SIA "Smiltenes 8. CBR" kā darbu vadītājs. Enerģiskā un aizrautīgā vīra īpašs hobijs ir daudzveidīgu koka skulptūru radīšana. Tās aplūkojamas gan tuvējā Cērtenes pilskalnā, gan Strenčos pie Gaujas, un arī ģimenes dārzā redzami interesanti saimnieka koka veidojumi. Bet Anna darbu un enerģiju iegulda arī Smiltenes katoļu baznīcā – viņa ir baznīcas dārza kopēja.
2025. gada Ziemassvētkos ģimenes radītā svētku rota Smiltenes pilsētvidē atzīta par vienu no skaistākajiem svētku noformējumiem visā Vidzemē. Par ilggadējo nesavtīgo ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanā Priedīši saņēmuši prestižo Smiltenes pašvaldības apbalvojumu "Gada balva kultūrā". Paši teic, ka īpaša viņu bagātība ir trīs meitas un septiņi mazbērni.
Krāšņi latviešu tautas tērpi
“Mana dzimtā puse ir Latgale, Bērzpils. Manas mammas Marciannas ģimeni izsūtīja 1946. gadā. Viņi dzīvoja blakus mežam, un pēc kara tur mita mežabrāļi… Tajos laikos jau vienmēr bija kāds nodevējs... Liktenīgajā naktī, Otrajos Ziemassvētkos, kad ģimeni izveda, mamma nebija mājās, bet ciemos. Viņai toreiz bija vien 16 gadu un viņa dzīvoja kā kalpone kādās mājās. Tur mita bagāti saimnieki – nezinu, kā viņus neizveda. Šī ģimene manu mammu bija noskatījusi par sievu savam dēlam. Tā teikt – kalpone par brīvu. Tad mamma aizbēga, bet viņu sameklēja un atveda atpakaļ.
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Neviens nedrīkstēja redzēt, ka mamma satiekas ar manu tēti, un tāpēc tikšanās notika mežā. Tad tētis nozaga mammas dokumentus, lai abi varētu apprecēties. Pēc tam mammu izsvieda gandrīz pliku kā baznīcas žurku no tās bagātnieku mājas. Māsas drēbēs, jo viņai pašai gandrīz nekā nebija, ko vilkt mugurā, kaut gan pati viņa bija šuvēja,” ģimenes vēstures sāpīgo stāstu atklāj Annas kundze, sakot, ka pašai tūlīt būs septiņdesmit gadu, bet skaistas kleitas darinājusi jau skolas laikā. Šūšanas prasmes pārmantotas no mammas, bet pēc vidusskolas beigšanas Anna devusies uz Rīgu mācīties par šuvēju. Tas bijis jaunās meitenes dzīves sapnis.
“Šuvēja esmu jau vairāk nekā piecdesmit gadus. Ne tikai šuvēja, bet arī modeliste. Man tas ir sirds darbs. Man īpašas reklāmas nebija, bet informācija gāja no mutes mutē. Esmu apšuvusi arī korus, deju kolektīvus un citas amatieru kopas. Piemēram, Smiltenes vidusskolas kori "Lido" uz Dziesmu svētku simtgadi ļoti skaisti saposu. Ar manas meitas Lienes Strazdiņas, kura Smiltenē bija lietišķās studijas vadītāja, palīdzību visi tērpi tapa ar savu stāstu, ar īpašām latviešu rakstu zīmēm. Pati braucu pēc audumiem, piegriezu. Arī daudziem Smiltenes un novada deju kolektīviem šūti tērpi,” stāsta pieredzējusī šuvēja. Jāpiebilst, ka Annas darinātais tautas tērps pat ticis īpaši izvēlēts izstādei Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku laikā Rīgā. Pašai gan sava tautastērpa nav – kopš jaunības darināti tērpi galvenokārt citiem.
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Smilteniete arī piedalās vietējās izstādēs, nododot tālāk savas zināšanas par rokdarbiem. Viņa iesniegusi unikālus eksponātus Smiltenes kultūras pasākumiem – piemēram, vēsturiskajām mežģīņu izstādēm "Vintage. Mežģīnes. Stils, kas nenoveco" – un arī dalījusies interesantos stāstos Smiltenes novada muzejā dokumentālajā ciklā "Mans karoga stāsts".
Modē viss, kas piestāv
Annai vislabāk patīk šūt dažādus un sarežģītus tērpus, jo ilgstoši darināt vienu un to pašu apnīk. Šuvējas pieredzē ir daudz kāzu kleitu – gan vienkāršu, gan ļoti sarežģītu. Patlaban kāzu kleitas vairs netiek šūtas, jo mūsdienās līgavas biežāk izvēlas gatavus tērpus vai tos pasūta internetā.
Agrāk pie meistares bieži nākušas klientes bez konkrētas vīzijas par savu kleitu. Tad bijis jāizdomā modelis, kas vislabāk piestāvētu augumam, reizēm pat jāiesaka piemērotākie apavi.
“Man gan nevienu vakarkleitu vairs negribas šūt, jo faktiski es pati gandrīz nemaz vairs sabiedrībā neapgrozos. Smiltenē dzīvojot, es Rīgas sabiedrību nezinu, bet vienmēr jāizdomā, lai dāmai, kura kādā greznā pasākumā piedalīsies, vienīgajai būtu tāda kleita. Esmu šuvusi tērpus uz prezidenta balli, uz 18. novembra svētku balli, arī tautas tērpus esmu darinājusi šim svinīgajam notikumam. Vīriešiem arī šūts, bet vīriešu tautas tērpa mēteļus es pati nepiegriežu,” pauž enerģiskā sieviete, sakot, ka pašlaik atsakoties šūt bikses, jo nav šobrīd pareizo bikšu audumu. Taču šo apģērba gabalu var nopirkt veikalā, jo izvēle ir plaša.
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“Tagad tērpus arī papildina ar ļoti daudz mežģīņu. Es skatos Milānas un Parīzes modes skates un no tām iegūstu daudzveidīgas idejas. Tagad modē ir viss, kas tikai piestāv. Un krāsas arī visdažādākās, kādas vien iespējamas. Piemēram, ja šuju tērpu kultūras nama vadītājai un viņai jākāpj uz skatuves, tad tērps jāšuj atbilstoši pasākumam. Uz darbu vajag tādu, uz balli citādu kleitu,” spriež meistare.
Lepnums par Gaujas plostnieka tēlu
Guntis pastāsta, ka ir dzimis smiltenietis, savulaik beidzis Mālpils tehnikumu. Pēc profesijas – būvinženieris, vadījis gan ražošanas ēku, gan tiltu un citu nozīmīgu būvju celtniecību.
“Kad mācījos Mālpils tehnikumā, man jau bija vēlme ar kaut ko kņibināties, pat no čiekuriem veidot putniņus. Viens kursa biedrs nodarbojās ar virpošanu, tur bija arī galdniecība. Tad aizgāju armijā un tur arī kaut ko meistaroju. Uztaisīju no zobu birstīšu gabaliņiem visādu krāsu pildspalvu. Kad pārnācu no armijas, pamazām sāku no zariem veidot briežus un stirnas, un no saknēm man pat sanāca gandrīz dabīgs vēzis. Tad Smiltenes bērnudārzam darināju skulptūriņas, lāci, zaķēnu un citas, jo meitas tur gāja. Biju bērnudārzam izveidojis dažas skulptūras, un bijusī mūsu bērnu daktere Marija Everte nāca pie mums ciemos un mudināja kaut ko izveidot arī Strenču pilsētvides ainavai,” pastāsta Guntis.
Strenči Latvijā pazīstami kā Gaujas plostnieku galvaspilsēta, un turienes koka skulptūru parkā un Gaujas malā blakus brīvdabas estrādei brīvi pieejama pastaigu taka, kur aplūkojamas vairāk nekā 30 unikālas koka skulptūras, tostarp Gunta Priedīša darinātās. Meistars pats īpaši lepojas ar skulptūru "Pie vecā ozola", kas simbolizē Strenču Gaujas plostnieka tēlu.
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Smiltenieša veidotās koka skulptūras un funkcionālie soli "Atpūta" un "Zvilnis" ieguvuši godalgas Strenču koka skulptūru parka konkursā un papildina Gaujas dabas takas labiekārtojumu. Turpat arī skatāmi Gunta darinājumi – dzērve un gārnis. Tapis arī stirnas tēls, bet pie caura koka stāv divas lapsas, kas lien laukā no koka dobuma.
“No ozola ir visizturīgākās skulptūras, bet darinu no dažādiem kokiem. Visvairāk darbu esmu izgriezis no bērza, tas ir vispadevīgākais koks. Tikai, ja koki mitri, tad no visiem kokiem ir grūti darināt figūras. Ja notiek konkursi, plenēri, tad pašvaldības baļķus ir sagādājušas – ņem un tikai darbojies! Pārsvarā ir osis, dižskābardis, kādreiz mēdz būt kļava. Es strādāju ar cimdiem rokās, bet leikoplasts man vienmēr ir līdzi, jo koks paliek koks ar visām tā īpašībām,” pasmaida meistars, kurš aktīvi piedalās arī koka tēlniecības konkursos.
Vaicāts, kā rodas idejas, Guntis atbild īsi: “Domāju, domāju, un tad rodas kāda ierosme. Esmu piedalījies arī daudzos konkursos, un tad skulptūra jāizveido dienas laikā, apmēram astoņās stundās. Piemēram, dzērvi es uztaisīju pa pusdienu, un tai dienā arī tapa mednis. Tās pie Strenču estrādes aplūkojamas.”
No skulptūras līdz koklei
Skaistā Smiltenes Cērtenes pilskalna dabas takās un pļavās izvietotas skulptūras, darinātas pēc latviešu teiku un vēstures motīviem. Piemēram, priesteris Indriķis, seno karotāju, sargu, teiku un mītiskie tēli. Tostarp arī Vaidelotis, Sarguns, kurš sargājis Trikātas pili.
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“Pilskalnā vietējais zemessargs bija izveidojis dažādas vingrošanas un veselības takas, un viņš man teica, ka derētu arī kādu skulptūru tur izvietot,” paskaidro meistars, sakot, ka tagad galvenokārt darbojoties ar motorzāģi un arī ar kaltu.
“Pēdējos divus gadus man neliek mieru Vika (dzejnieka Viktora Kalniņa – aut.) dabas taku un tām blakus esošā pasaku parka Dikļos Valmieras novadā saimnieki. Un es tur pēc mākslas augstskolas studenta zīmējuma izveidoju lielu sikspārni. Tur tapis arī rūķītis, ko viena studente bija uzzīmējusi,” palepojas smiltenietis. “Esmu pat veidojis koka čellu, tas tapa četru mēnešu garumā. Mazmeitai esmu arī darinājis kokli. Ja es būtu muzikāls cilvēks, tad noteikti būtu labāk, es mūzikas instrumentus dabūtu daudz augstākā kvalitātē. Taču, tā kā neesmu muzikāls, tur kaut kā mazliet pietrūkst. Bet instrumenti tiek izmantoti, man folkloras kopas tos pasūtīja. Esmu darinājis vijoli, čellu, kokles, bungas. Koka skulptūras neesmu saskaitījis, bet tie ir daudzi simti. Man ir bijušas arī personālizstādes – Saulkrastos, Ērgļos, Saldū, Madonā, Valkā.
Aizbraucu uz konkursu, jāreģistrējas. Es sevi uzskatīju par kokgriezēju. Tur man pateica: tu neesi nekāds kokgriezējs, bet skulptors. Vizītkartē man tagad melns uz balta stāv rakstīts: Guntis Priedītis, skulptors. Kokgriezēji ir tie, kuri no koka darina visādus rakstus.”
Vai pašam ir kāda mīļākā skulptūra? Uz šo jautājumu meistars atbild: “Kad uztaisu, jaunā skulptūra kādu brīdi ir mīļākā. Man pašam patīk, un, ja cilvēki arī priecājas, tad esmu laimīgs. Dažkārt ļaudis brīnās, kāpēc skulptūras neviens nav saķēzījis vai sabojājis. Tas tāpēc, ka cilvēkiem tās patīk!” Guntis atklāj, ka Ilgās visas mēbeles gan pats neesot darinājis, bet skapis un gultas ir viņa roku darbs, arī kamīns, pati vasarnīcas ēka un vēl citi mazāki priekšmeti.
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“Viss mūsu brīvais laiks tiek pavadīts Ilgās. Sievas mīlestība ir rozes, es smejos, viņai tāpat kā Rundāles pilī rožu dobes. Arī ģimenes pasākumus šeit svinam.
Koks ir mana ļoti liela mīlestība. Bērnībā ar kokiem malkas šķūnis bija pilns un no tā varēja visu ko uztaisīt. Veidojot koku, tu "atslēdzies", it kā ieej citā, savā pasaulē. Citi dodas ārzemju ceļojumos, mans ceļojums ir koku un skulptūru pasaule,” pabeidzot sarunu, sirsnīgi nosaka Guntis Priedītis.
Uzziņai
*Cērtenes pilskalns ir vissenākais Smiltenes vēstures liecinieks. Tas atrodas pilsētas dienvidu daļā, skaistā priežu silā. Pilskalns tiek uzskatīts par vienu no grandiozākajiem un iespaidīgākajiem nocietinājumu kompleksiem visā Latvijā. 13. gadsimta sākumā šeit atradusies viena no spēcīgākajām Tālavas latgaļu pilīm.
*Tā ir labiekārtota vieta aktīvajai atpūtai un mierīgām pastaigām, skaistas dabas takas, kurās apskatāmās skulptūras darinātas pēc teiku motīviem.
*Vietējie iedzīvotāji un pētnieki (savulaik arī senatnes pētnieks Ivars Vīks) šo vietu min kā senu dubultsvētkalnu, kurā jūtams spēcīgs un pozitīvs enerģijas starojums.