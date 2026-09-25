Rosina sākt kriminālvajāšanu pret policistu, kurš Priekulē nāvējoši nosita pedagogu Normundu Vamzi
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis uzsākt kriminālvajāšanu pret policistu Andi Silnieku, kurš Priekules pilsētas svētku laikā, ārpus sava darba laika, nāvējoši nosita Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogu Normundu Vamzi.
IDB Dienvidkurzemes prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu ar ierosinājumu sākt kriminālvajāšanu par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas bīstama dzīvībai un ir tiešā cēloniskā sakarībā ar cietušā nāves iestāšanos. Noziedzīgs nodarījums izdarīts ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika Valsts policijā. Valsts policijas amatpersona joprojām atrodas apcietinājumā.
Jau ziņots, ka šogad jūlijā pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibumā esošais policists vienam vīrietim nodarīja nāvējošus miesas bojājumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi centās viņam palīdzēt, tomēr vīrietis ātrās palīdzības automašīnā nomira.
Apcietinātais ir policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks, kura amats bija saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Policijā viņš dienēja kopš 2022. gada septembra, un disciplinārsodu viņam nav bijis. Savukārt bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis. Aizturētais policists izmeklētājiem apgalvojis, ka neatceras notikušo, vasarā intervijā Latvijas Televīzijai atzina Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.