Ķekavas novadā uzstādīs jaunas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes
Šoruden Ķekavas novadā uzstādīs septiņas jaunas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, kuru dizainā būs ietverta novada simbolika.
Trīs jaunās pieturvietu nojumes uzstādīs Gaismas ielā Ķekavā, divas – Rāmavas ielā un divas – Pļavniekkalna ielā, tādējādi uzlabojot gaidīšanas apstākļus un drošību pasažieriem intensīvi izmantotajos maršrutos. Līdzšinējās nojumes tiks restaurētas un pēc tam uzstādītas vietās, kur sabiedriskā transporta pieturvietās nojumju līdz šim nav bijis, lai nodrošinātu aizsardzību pret laikapstākļiem arī mazāk aprīkotās apkaimēs, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Šovasar divas jaunā dizaina nojumes skolēnu uzņemšanai skolas autobusa maršrutā ir uzstādītas arī ceļa izbūves laikā Jaunsilā, nodrošinot nepārtrauktu piekļuvi sabiedriskajam transportam un ērtāku pārsēšanos būvdarbu posmā.
Jaunās nojumes publiskā iepirkuma rezultātā izgatavo Ķekavas novada uzņēmums SIA “Woodoo Haus”, kas nodrošina atbilstību kvalitātes prasībām un efektīvu izmaksu pārvaldību. Darbi tiek īstenoti sadarbībā ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, kas koordinē uzstādīšanas grafiku un tehnisko uzraudzību, lai pabeigtu iecerēto apjomā un termiņos.