Ķekavas centrā sāks galvenā laukuma būvniecību
Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā, Ābeļdārzā, plānots sākt galvenā laukuma būvniecību, izveidojot mūsdienīgu un labiekārtotu vietu svētkiem.
Nākamnedēļ Ābeļdārzā, Ķekavas centra sirdī, sāksies galvenā laukuma būvniecība – veidos mūsdienīgu, labiekārtotu telpu svētkiem un ikdienas atelpai. Sagatavošanās posmā līdz 25. septembrim Ķekavas novada pašvaldība teritoriju nodos SIA “MRG Ceļi” būvlaukuma ierīkošanai.
Sākotnējās iekārtošanas laikā būtisku pārvietošanās ierobežojumu nebūs; piekļuve tuvējām iestādēm un objektiem saglabāsies. Vēlāk, būvdarbiem turpinoties, jāparedz satiksmes organizācijas izmaiņas. Aicinām gājējus, velobraucējus, autovadītājus ievērot ceļa zīmes un norādes, sekot pašvaldības paziņojumiem par gaidāmajiem ierobežojumiem, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Darbus plānots pabeigt 2027. gadā. Tie īstenojami projektā “Publiskās ārtelpas attīstība Ķekavas pilsētas galvenajā laukumā Ābeļdārzā”, ko pašvaldība realizē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 800 tūkstošu eiro apmērā.
“Ābeļdārza nosaukums glabā daļu no Ķekavas vēstures, un vēlamies šo vietas raksturu saglabāt arī turpmāk – ar ābelēm, zaļumu un iespēju būt dabas tuvumā pašā pilsētas centrā. Vienlaikus šī vieta iegūs jaunu dzīvību un kļūs par mūsu kopīgo svētku un ikdienas satikšanās vietu. Manuprāt, tā ir vērtīga pilsētas izaugsme – saglabāt to, kas mums tuvs, un papildināt ar to, kas cilvēkiem vajadzīgs šodien,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Laukuma izbūvei paralēli sakārtos apkārtni: ierīkos jaunus inženierkomunikāciju tīklus, lietusūdens novadīšanu, uzlabos gājēju drošību un satiksmes plūsmu. Skolas ielu pie Ķekavas sākumskolas sporta laukuma gandrīz pilnībā pārbūvēs, izveidos gājēju celiņus, autostāvvietu zonas, pārbūvēs piebrauktuves un atjaunos stāvlaukumu pie Jaunu ideju centra, Doles Tautas nama, tirdzniecības centra “Ķekavas kodols”. Paredzēti arī velostatīvi un videonovērošana.
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Visu plānots darīt vienlaikus, lai pēc laukuma pabeigšanas nebūtu jāatgriežas pie pārējās infrastruktūras būvdarbiem. Tā mazinās iedzīvotāju neērtības un ļaus pilsētas centru attīstīt pārdomāti.
Ābeļdārzā taps brīvi pieejams laukums ar pastaigu celiņiem, soliņiem, atpūtas zonām, apstādījumiem, mākslas un vides dizaina objektu. Telpa būs piemērota koncertiem, gadatirgiem, pilsētas svētkiem un citām kopīgām norisēm, bet ikdienā – mierīgai atelpai un satikšanās brīžiem. Teritoriju veidos saskaņā ar universālā dizaina principiem, nodrošinot ērtu, drošu piekļuvi visiem, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Saglabās visus veselus, vērtīgus, drošus kokus, bet apstādījumus papildinās ar sezonāli ziedošām dobēm, dekoratīvajām ābelēm un ābelēm ar ēdamiem augļiem, uzturot saikni ar vietas vēsturi. Iedzīvotāju ērtībām paredzēta dzeramā ūdens stacija un velosipēdu apkopes punkts.