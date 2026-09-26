Drīzumā sāksies būvdarbi Lielajā ielā Mārupē
Oktobrī Lielajā ielā Mārupē, posmā no Daugavas ielas līdz Kantora ielai, sāksies gājēju un veloceļa būvniecības darbi.
Oktobrī Mārupes Lielajā ielā, posmā no Daugavas ielas līdz Kantora ielai, sāks gājēju un veloceļa būvdarbus. Ilgi gaidītais projekts uzlabos pārvietošanos pa Lielo ielu un paaugstinās drošību visiem satiksmes dalībniekiem, īpaši gājējiem un velobraucējiem, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Plānota 2,5 metrus plata gājēju un velosipēdu josla gar Lielo ielu. Lielās un Pededzes ielu krustojumu pacels, lai veicinātu drošību un mazinātu braukšanas ātrumu. Pārejas, nobrauktuves un krustojumi būs vienā līmenī ar gājēju un veloceļu, piešķirot priekšroku gājēju un velo plūsmām. Pie visiem blakus esošajiem zemesgabaliem ierīkos nobrauktuves, to platumus pielāgojot esošo vārtu izmēriem. Darbi noritēs pēc SIA “Global Project” izstrādātā būvprojekta.
Projekts ietver arī lietusūdens novadīšanas sistēmu, apgaismojuma izbūvi un pārbūvi, kā arī atpūtas zonas ar soliņiem, veloturētājiem un atkritumu urnām. Teritoriju apzaļumos un nodrošinās saglabājamo koku aizsardzību.
Sākotnēji būvdarbus plānoja sākt vasaras otrajā pusē, tomēr, uzklausot iedzīvotāju priekšlikumus un izvērtējot situāciju, projektā veica korekcijas: paredzēja stāvvietas pirms Kantora ielas un mainīja gājēju un veloceļa novietojumu pie Paleju ielas. Šīs izmaiņas bija jāiekļauj projektā un jāsaskaņo atkārtoti, kā dēļ iepirkums pavirzījās grafikā, un darbi Lielajā ielā sāksies oktobrī. Pabeigšanu plāno četru mēnešu laikā, taču, atkarībā no laikapstākļiem, iespējams tehnoloģiskais pārtraukums.
Vienlaikus pārbūvēs Zeltiņu ielu, un krustojumā ar Lielo ielu satiksmes organizēšanai uzstādīs luksoforu.
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Līgumu par būvdarbu veikšanu 22. septembrī noslēdza ar SIA “BINDERS”. Būvdarbu izmaksas: 881 818,81 EUR bez PVN (1 067 000,76 EUR ar PVN). Objekta autoruzraudzību nodrošinās SIA “Global Project”, būvuzraudzību — SIA “Marčuks”.
Būvdarbu laikā, atbilstoši darbu gaitai, mainīs satiksmes organizāciju, par ko savlaicīgi informēs iedzīvotājus un piegulošo īpašumu īpašniekus.