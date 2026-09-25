Pāragri mūžībā devusies VKKF padomes locekle Elīna Bušmane
Foto: Valsts kultūrkapitāla fonds
Pāragri mūžībā devusies VKKF padomes locekle Elīna Bušmane.
Sabiedrība

Pāragri mūžībā devusies VKKF padomes locekle Elīna Bušmane

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Mūžībā devusies Latvijas Kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes locekle un Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Elīna Bušmane, liecina VKKF izplatītā informācija.

Pāragri mūžībā devusies VKKF padomes locekle Elīna...

VKKF izteicis visdziļāko līdzjūtību Bušmanes tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem.

Bušmane vēl nesen darbojās VKKF padomē, aktīvi iesaistoties tās darbā un sniedzot ieguldījumu dizaina un arhitektūras nozares vadīšanā.

VKKF norāda, ka augstu novērtē Bušmanes ieguldījumu nozares attīstībā un viņas darbu fonda padomē.

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