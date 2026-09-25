Pāragri mūžībā devusies VKKF padomes locekle Elīna Bušmane.
Sabiedrība
Šodien 16:42
Pāragri mūžībā devusies VKKF padomes locekle Elīna Bušmane
Mūžībā devusies Latvijas Kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes locekle un Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Elīna Bušmane, liecina VKKF izplatītā informācija.
VKKF izteicis visdziļāko līdzjūtību Bušmanes tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem.
Bušmane vēl nesen darbojās VKKF padomē, aktīvi iesaistoties tās darbā un sniedzot ieguldījumu dizaina un arhitektūras nozares vadīšanā.
VKKF norāda, ka augstu novērtē Bušmanes ieguldījumu nozares attīstībā un viņas darbu fonda padomē.