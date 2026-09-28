Šobrīd sludina patriotismu, taču vēl nesen “gāza Saeimu ar Rosļikovu” un balsoja pret aizsardzības dienestu - LPV Saeimas darba vēsture
Politiskās partijas savā pastāvēšanas laikā “uzražo” daudz un dažāda veida uzskates materiālus, vizuālus plakātus u.c. saturu, kuram būtu jāietekmē tas, kā mēs par šiem spēkiem domājam. Taču nekas tā neieskicē to, kas patiesībā ir politiķis un partija, kā gadu gaitā sakrājušies balsojumi Saeimā.
Turpinot apskatīt pašmāju populistu aktivitātes īsi pirms vēlēšanām, atkārtoti pievēršamies “Latvija pirmajā vietā” (LPV), kuri pēdējos mēnešos īpaši aktīvi pozicionē sevi kā tādus konservatīvus Latvijas patriotus un Ukrainas atbalstītājus, kuri ir brīvi no šādus uzskatus sludinošo “nacionālistisko partiju kaprīzēm”.
Atsevišķi balsojumi Saeimā kopš 2022. gada īpaši spilgti izceļas uz šo pēdējo mēnešu retorikas fona. Ir, tostarp, balsots arī kopā ar prokremlisko partiju “Stabilitātei!”, kuras līderis Aleksejs Rosļikovs nu slēpjas Minskā.
Jāatgādina arī, ka vēl pirms dažiem gadiem LPV līderis Ainārs Šlesers plecu pie pleca kopā ar Rosļikovu bija apņēmušies gāzt Saeimu, taču kādā brīdī abu ceļi piepeši pašķīrās un no šīs iniciatīvas abu retorikā vairs nebija ne miņas. To gan tolaik pārņēma un neveiksmīgi nogremdēja citi margināli politiskie spēki.
Kopā ar “Rosļikoviešiem” pret Valsts aizsardzības dienestu
Vēl 2022. gada 15. decembra Saeimas sēdē tika izskatīti vairāki savstarpēji saistīti likumi, kas skāra Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu Latvijā.
LPV deputāti kopā ar “Stabilitātei!” jau tad balsoja “PRET” un VAD neatbalstīja. Tā gada izskaņā pasaule jau vairākkārt pārliecinājās par to, ko nozīmē Krievijas iebrukums suverēnā valstī.
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“14. Saeimas deputāti ceturtdien nolēma turpināt darbu pie 13. Saeimā skatītā Valsts aizsardzības dienesta likumprojekta virzības, ko iepriekšējais parlamenta sajaukums pieņēmis pirmajā lasījumā. Sēdes laikā debatēs pret likuma virzību iebilda tikai opozīcijas partiju “Latvija Pirmajā vietā” un “Stabilitāte” pārstāvji, kamēr pārējie likuma virzību atbalstīja,” tolaik tika vēstīts.
Kopumā starp “PRET” balsotājiem bija arī skandalozā “Stabilitātei!” biedre Glorija Grevcova un LPV pārstāvis, pašreizējais LPV iekšlietu ministra kandidāts Edmunds Zivtiņš, kurš vēl gadus pēc VAD ieviešanas turpināja kritizēt šo iniciatīvu.
Tad, 2023. gada 16. februārī Saeima otrajā lasījumā konceptuāli atbalstīja VAD ieviešanu. Uz tematu attiecināmos balsojumos LPV kopā ar “Stabilitātei!” izceļas – LPV nebalso, “Stabilitātei!” balso “PRET”. Todien vienīgi Zivtiņš no LPV balsoja “PRET”. Kopumā ir vairāk kā desmit balsojumi, kuros LPV vienojās ar “Stabilitātei!” VAD jautājumā.
Maskavas nama sardzē
Aptuveni gadu vēlāk, 2023. gada 19. oktobrī Saeimā sāka lemt par Maskavas nama nacionalizēšanu. LPV konsekventi iestājās “PRET” vai nebalso. Tieši tāpat dara arī “Stabilitātei!” Saeimas deputāti.
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LPV pozīciju nemainīja arī decembrī, “Stabilitātei!” esot vienīgajai partijai, kas balso “PRET”, savukārt LPV – nebalsojot.
Arī 2024. gada janvārī LPV turpināja nebalsot otrajā lasījumā. Tā gada 30. maijā Saeimā lemj papildināt likumu (ar tā dēvētā "Maskavas nama" Rīgā, Marijas ielā 7 pārņemšanu valsts īpašumā) ar jaunu pantu. LPV turpina nebalsot.
Beigu beigās 2024. gada 26.martā valdība nolēma Satiksmes ministrijas valdījumā esošo Maskavas namu nodot Finanšu ministrijas īpašumā. Paredzēts, ka izsolē iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti valsts budžetā un vēlāk nodoti Ukrainas iedzīvotāju atbalstam.
Maskavas kultūras un biznesa centrs tika uzcelts 1976. gadā, 2002. gada sākumā sākās bijušā Dzelzceļnieku nama rekonstrukcija, kuru Maskava ieguva no VAS "Latvijas dzelzceļš" īpašuma maiņas rezultātā. Atklāšana notika 2004. gada 28. maijā.
Šī ēka gadu gadiem ir kalpojusi kā bāze un pasākumu norises vietā visdažādākā līmeņa un “ranga” Kremļa propagandistiem un šāda veida organizācijām. Kādā no fotogrāfijām 2004. gada maijā kopā pie nama redzami toreizējais Maskavas mērs Jurijs Lužkovs, Ainārs Šlesers un... Vjačeslavs Stepaņenko, kura sieva Jūlija Stepaņenko nu nonākusi cita skandāla centrā saistībā ar viņas tēva biznesu un Krievijas kara atbalstīšanu:
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LPV viena no “sarkanajām līnijām” šobrīd esot sadarbība ar Stepaņenko partiju “Suverēnā vara”.
“Pret” robežas stiprināšanu, pret drošības koncepciju un vēl...
Vēl 2023. gada 21. septembrī Saeima lēma “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu”.
Līgums regulēja plašu tiesiskās sadarbības loku, tostarp procesuālo dokumentu un pierādījumu nodošanu, personu nopratināšanu, jurisdikcijas un piemērojamā likuma noteikšanu, kā arī tiesu nolēmumu atzīšanu, izpildi.
Denonsēšanas pamatojumā īpaši uzsvērts Krievijas uzsāktais, nežēlīgais karš pret Ukrainu un nepieciešamība pārskatīt tiesisko sadarbību ar agresorvalsti.
Vienlaikus tika norādīts, ka līguma izbeigšana pati par sevi neizslēdz visu tiesisko sadarbību, jo attiecīgajās jomās pastāv arī daudzpusējas starptautiskās konvencijas. “Stabilitātei!” Balsoja “PRET”, bet LPV, izņemot Ramonu Petraviču, izvēlējās nebalsot.
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Tad vēl arī epizode, kurā 2023. gada 28. septembrī LPV kopā ar “Stabilitātei!” balsojumā neatbalstīja Nacionālās drošības koncepcijas pieņemšanu.
Vēl samērā nesen, 2025. gada 27. februārī Saeimā tika iesniegts priekšlikums, kas faktiski paredzēja izbeigt sabiedriskā pasažieru transporta satiksmi no Latvijas uz Krieviju un Baltkrieviju, un pretējā virzienā. Mērķis bija mazināt drošības riskus, ko rada Latvijas pilsoņu aizturēšanas incidenti Krievijā un Baltkrievijā. Likums kopumā netika pieņemts, taču pret to tālāku virzīšanu “PRET” balsoja tikai “Stabilitātei!” un LPV.
Togad 3. aprīlī LPV kopā ar “Stabilitātei!” neatbalstīja arī grozījumus Latvijas Republikas robežas likumā, kuru ietvaros tika plānots būtiski pastiprināt kontroli pār trešo valstu pilsoņu uzturēšanos Latvijas pierobežas joslā.
Galvenais grozījums skāra Valsts drošības dienesta (VDD) rakstveida piekrišanu, kas nepieciešama noteiktiem ārvalstniekiem, lai saņemtu caurlaidi uzturēties pierobežas joslā.
2025. gada 19. jūnijā LPV neatbalstīja Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likumu, kas aizliedza Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un to kontrolētām struktūrām iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā. Abas partijas maija beigās neatbalstīja arī ideju izveidot Krīzes vadības centru.
Vēl 2025. gada 11. septembrī Saeimas deputāti rosināja Nacionālās drošības komisijai izskatīt jautājumu “Par pilnīgu Latvijas Republikas robežu slēgšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku agresorvalstīs notiekošo militāro mācību ZAPAD laikā”. “PRET” balso LPV un “Stabilitātei!” deputāti.
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Vēl šogad 18. jūnijā LPV kopā ar citiem prokremliski noskaņotajiem (bijušajiem un esošajiem “Stabilitātei!” deputātiem) neatbalstīja grozījumus, kas uzdeva Valsts ieņēmumu dienestam sagatavot, bet Centrālai statistikas pārvaldei publicēt datus par tiem uzņēmumiem, kuri turpina sadarbību un tirdzniecību ar agresorvalstīm.