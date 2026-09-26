Rāmavā notiks dokumentālās filmas filmēšana
26. septembrī Rāmavā, Ķimeņu ielā, notiks filmu studijas “Cinevilla Films” dokumentālās filmas “Aviokatastrofa pie Bodenezera” filmēšana. Filmēšana paredzēta no 26. septembra plkst. 17.00 līdz 27. septembra plkst. 7.00.
26. septembrī Rāmavā, Ķimeņu ielā, notiks filmu studijas “Cinevilla Films” dokumentālās filmas “Aviokatastrofa pie Bodenezera” uzņemšana. Darbi plānoti no 26. septembra plkst. 17.00 līdz 27. septembra plkst. 7.00.
Ķimeņu ielā būs redzamas ātrās palīdzības un policijas automašīnas ar ieslēgtām bākugunīm — tās kalpos filmēšanai, tāpēc iedzīvotājus aicinām nezaudēt mieru. Apkārtnes skatu fiksēšanai īslaicīgi izmantos arī dronu, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Galvenās ainas tiks filmētas privātā teritorijā. Uz īsu brīdi filmēšanas vajadzībām ierobežos satiksmi atsevišķā Ķimeņu ielas posmā. Skaņu specefekti un skaļi dialogi nav plānoti, tomēr iespējams īslaicīgs troksnis, darbojoties mākslīgā sniega iekārtai vai ģeneratoram.
Dokumentālā lente skar 2002. gada aviokatastrofu pie Bodenezera un tās sekas, pievēršoties zaudējuma, vainas, atbildības tēmām un notikuma ietekmei uz bojāgājušo tuviniekiem un citu iesaistīto dzīvi.
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar filmēšanas komandas koordinatori Montu Dannenbergu pa tālruni 26080981.