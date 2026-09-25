Aicina izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā ilgstošo lietavu dēļ
Ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu, tāpēc Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pirmdien, 28. septembrī, aicinās valdību veidojošās partijas lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, informēja ZZS.
ZZS ieskatā tas ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu.
Partijā norāda, ka ārkārtējā situācija pati par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais ieguvums ir iespēja valstij operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus, ņemot vērā konkrētās nelabvēlīgo laikapstākļu radītās sekas, skaidro ZZS. Kā norāda politiskais spēks, atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem tas var nozīmēt elastīgākus termiņus un prasību piemērošanu, iespēju pamatot neizpildītas saistības ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kā arī mērķētu finansiālu atbalstu zaudējumu mazināšanai.
ZZS pauž, ka šobrīd lauksaimniekiem ir nepieciešama skaidrība un praktisks valsts atbalsts. "Ja laika apstākļi neļauj veikt nepieciešamos lauka darbus, zemniekam nedrīkst rasties papildu finansiāls slogs. Ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus valstij ātri un mērķēti reaģēt uz radušos situāciju," norāda ZZS.
Jau ziņots, ka Ventspils novada dome 17. septembrī ārkārtas sēdē vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu lūgt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā novada teritorijā uz 12 mēnešiem.
Lēmums pieņemts, ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas būtiski ietekmējis lauksaimniecības zemju stāvokli, lauksaimnieku iespējas novākt šāgada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus, informēja pašvaldībā. Lielais nokrišņu daudzums strauji palielinājis augsnes mitrumu un Ventspils novada teritorijā esošo ūdenstilpju ūdenslīmeni.
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Pašvaldībā apgalvo, ka kritiskā situācija nav beigusies, jo laikapstākļi rudenī var vēl vairāk ietekmēt iespēju novākt ražu un sagatavot laukus nākamajai sezonai.
Arī Kuldīgas novada dome ceturtdien nolēma lūgt valdību izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā novada administratīvajā teritorijā uz 12 mēnešiem.