Sievietes līķi iznesa no dzīvokļa un atstāja pie mājas - jaunas detaļas par slepkavību Juglā
Rīgā, vienā no Juglas mikrorajona daudzstāvu namiem, asiņu pēdas bija redzamas gan kāpņu telpā, gan liftā.
Pie mājas atradās mirušas vecāka gadagājuma sievietes ķermenis. Diezgan ātri izdevās noskaidrot, ka noziegumu, iespējams, pastrādājis bojāgājušās radinieks, kurš bija par viņu 30 gadus jaunāks un dzīvoja kopā ar sievieti vienā dzīvoklī.
Agri no rīta kāds iedzīvotājs, ejot garām astoņstāvu namam Salamandras ielā, ieraudzīja šausminošu skatu - zemē gulēja sievietes līķis. Pat kaimiņi, kuri dzīvoja aiz sienas, nenojauta, ka mājā notikusi slepkavība, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Kāda vietējā iedzīvotāja pastāstīja, ka 87 gadus vecā sieviete dzīvojusi pirmajā kāpņu telpā. Viņas līķis atrasts pie daudzstāvu nama gala sienas.
Valsts policijas pārstāvis Vjačeslavs Gudovskis pastāstīja, ka, apskatot kāpņu telpu, tika atrastas asiņu pēdas, kas veda uz liftu un bojāgājušās dzīvokli.
"Viņa gulēja bez biksēm, tikai apakšveļā. Seja bija zilgana," stāstīja cita vietējā iedzīvotāja.
Kad policisti iegāja dzīvoklī, tas nebija tukšs. Tur atradās pirmspensijas vecuma vīrietis. Iespējamais slepkava, visticamāk, ir bojāgājušās tuvs radinieks, kurš pastāvīgi dzīvoja kopā ar viņu.
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"Šeit dzīvoja viņas brāļadēls. Bet viņš kaut kur aizbrauca, es nezinu. Viņam jau ir ap 60 gadiem," stāstīja kaimiņiene.
Tiek pieļauts, ka noziegums pastrādāts naktī. Turklāt tā pēdas mēģināts slēpt ļoti neprasmīgi - asinis palikušas liftā un kāpņu telpā, bet ķermenis iznests sabiedriskā vietā. Iespējams, rūpīgi pārdomāt savu rīcību vīrietim traucējis alkohola reibums.
Pēc policijas pārstāvja teiktā, pret sievieti tikusi pielietota fiziska vardarbība. Viena no galvenajām versijām par nozieguma motīvu ir sadzīvisks konflikts. Netiek izslēgts arī tas, ka noziegums varētu būt saistīts ar mantojuma jautājumu.
Par šādu noziegumu vīrietim var draudēt bargs sods. Likums paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Galīgais soda mērs būs atkarīgs no lietā konstatētajiem atbildību pastiprinošajiem un mīkstinošajiem apstākļiem.