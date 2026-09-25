Riekstukalna un Daugmales apkārtnē notiks Zemessardzes mācības
No 30. septembra līdz 4. oktobrim Ķekavas novada teritorijā, tostarp Riekstukalna un Daugmales apkārtnē, kā arī SIA “Rīgas meži” teritorijā notiks Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 17. kaujas atbalsta bataljona zemessargu apmācības.
Kā vēsta Ķekavas novada pašvaldība, mācību norises laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies karavīri Latvijas armijas formās ar atbilstošu ekipējumu, kā arī kursēs militārais transports; satiksmi neplānots ierobežot. Pārvietošanās notiks saskaņā ar iepriekš saskaņotu maršrutu plānu un drošības vadlīnijām, un vietējie iedzīvotāji par iespējamiem skaņas un kustības traucējumiem tiks brīdināti, lai mazinātu neērtības ikdienas gaitās.
Teritorijā paredzēti pastiprināti bezpilota lidaparātu lidojumi, saskaņoti atbilstoši noteiktajām procedūrām un kārtībai, tostarp ievērojot gaisa telpas drošības prasības, datu aizsardzības noteikumus un lidojumu laika ierobežojumus, lai neradītu traucējumus citiem gaisa telpas dalībniekiem un iedzīvotājiem.
Mācību organizatori uzsver: apmācību gaitā mežam, augsnei un augiem kaitējums netiks nodarīts. Tiks izmantotas videi draudzīgas metodes un norobežojošas drošības zonas, kā arī pēc mācībām paredzētas teritorijas apsekošanas, lai pārliecinātos, ka dabiskā vide palikusi neskarta un nav nepieciešami papildu atjaunošanas pasākumi.