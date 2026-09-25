Rūjienā ierīkota Rūjmalas pastaigu taka
Valmieras novada pašvaldība Rūjienā ierīkojusi Rūjmalas pastaigu taku, informēja pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Stērste.
Rūjmalas pastaigu taka veidota, teritoriju funkcionāli iedalot četrās zonās. Pievedceļa posms pie baznīcas ir vienīgā telpa, kas atvēlēta autotransportam un tā novietošanai. Tālāk ceļš atvēlēts gājējiem un velosipēdistiem, nodrošinot piekļuvi atpūtas un izziņas laukumam, tiltam, upei un Rūjienas vidusskolai.
Jaunizveidotais laukums veicina dabas un kultūrvēsturisko vērtību izziņu, vienlaikus piedāvājot iespējas aktīvai atpūtai.
Ierīkota koka kāpelējamā konstrukcija "Putnu māja", šūpoles, informatīvs stends un seši dabas un STEM izziņas stendi. Savukārt vides izpēti veicinās kukaiņu māja un putnu barotava.
Tāpat izvietoti vairāki soli ar atzveltni, velonovietnes un citi labiekārtojuma elementi.
Respektējot upes tuvumu, visi labiekārtojuma elementi veidoti pēc iespējas no dabīgiem materiāliem, izmantojot dabīgos toņus un formas.
Projekta laikā pārbūvēts Laipu ielas segums posmā no Rūjienas baznīcas teritorijas līdz "Laipām", kā arī gājēju celiņa daļa, kas savieno ielu ar Rūjienas vidusskolas teritoriju. Pie jaunā izziņas laukuma ierīkots apgaismojums.
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Projekta kopējās izmaksas ir 175 005 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projekta attiecināmās izmaksas ir 98 464 eiro, no kurām Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 68 925 eiro.