VIDEO. "Tiešs jautājums" Petraviča pret Auguli: kā celt labklājību un sarūpēt cilvēka cienīgu dzīvi Latvijā?
Gaidāmās 15. Saeimas vēlēšanas ir jau tepat aiz stūra, un pēdējais “Tiešs jautājums” diskusiju raidījums - pirms vēlētāji izdarīs savu izvēli – pievērsīsies labklājības tēmai. Šoreiz viesos ir Ramona Petraviča no “Latvija pirmajā vietā” un Uldis Augulis no “Zaļo un zemnieku savienības”. Aizkadra eksperta lomā šoreiz ekonomikas zinātņu doktors un Rīgas Biznesa skolas docents Edgars Voļskis.
Labklājība - tas ir plašs jēdziens, kas sevī iekļauj gan pensijas un pabalstus, gan gan arī visas valsts attīstību, lai spētu ikvienam nodrošināt to, ko mēdz dēvēt par cilvēka cienīgu dzīvi. Ar to mums brīžam iet kā pa celmiem, tādēļ runājam par labklājības tēmu ar diviem politiķiem, kuri, gribētos cerēt, ir gatavi nākamajā Saeimā darīt visu, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs dzīvotu labāk.
Šoreiz viesos uz "Tiešo jautājumu" ir Saeimas deputāte Ramona Petraviča no “Latvija pirmajā vietā” un zemkopības ministrs Uldis Augulis, kurš šobrīd arī veic labklājības ministra pienākumus, no “Zaļo un zemnieku savienības”. Savukārt aizkadra eksperta lomā šoreiz ekonomikas zinātņu doktors un Rīgas Biznesa skolas docents Edgars Voļskis, kurš kopā ar raidījuma vadītāju Sandri Metuzālu neļaus politiķiem izplūst demagoģijā un tukšos solījumos, bet aicinās pieturēties pie faktiem un saglabāt realitātes izjūtu.
Politiķi meklē atbildes uz jautājumiem: kur esam pieļāvuši kļūdu pensiju sistēmā? Ko darīt ar pensiju otro līmeni? Kā uzlabot demogrāfiju valsts līmenī. Tāpat aicinājām abus 15. Saeimas deputāta kandidātus ieskatīties savos pensiju uzkrājumos. Par to visu diskusiju raidījuma “Tiešs jautājums” noslēdzošajā sērijā.