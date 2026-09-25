Medicīnas personāls ceļ trauksmi: Salaspilī māti tur aizdomās par vardarbību pret dēlu
Valsts policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt kādu māti par cietsirdīgu un vardarbīgu izturēšanos pret bērnu Salaspilī, informēja Valsts policija.
2025. gada augustā Valsts policija saņēma divus iesniegumus no ambulatoras veselības iestādes medicīnas personāla Salaspilī par iespējamu fizisku un emocionālu mazgadīgā dēla ietekmēšanu.
Reaģējot uz saņemtajām ziņām, tika sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi: viens - par iespējamu maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu, otrs - par iespējamu emocionālo un fizisko vardarbību pret mazgadīgu bērnu no mātes puses. Turpinot apstākļu skaidrošanu, sākts arī kriminālprocess, attiecīgi 2025. gada augustā policija administratīvā pārkāpuma procesus izbeidza, jo tie tika pievienoti kriminālprocesam.
Izmeklēšanas laikā nozīmētas vairākas ekspertīzes un nopratināti vairāki liecinieki, savukārt mazgadīgais bērns tika nogādāts drošā vidē.
Mazgadīgā bērna māte, kura dzimusi 1995. gadā, atzīta par aizdomāt turēto. Iepriekš viņa nebija nonākusi policijas redzeslokā, līdz ar to šajā gadījumā netika piemērots drošības līdzeklis. Par notikušo Valsts policija informēja arī bāriņtiesu.
3. septembrī kriminālprocess nodots Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.