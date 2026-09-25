VIDEO: pārsniegts ātrums un bēgšana no policijas: Madonas novadā avarē automašīna ar robežpārkāpējiem
Vakar Madonas novadā Valsts policijas amatpersonas fiksēja automašīnu “Mazda”, kuras vadītājs pilsētā pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Vadītājs nepakļāvās likumsargu prasībai apstāties, uzsāka bēgšanu un drīz vien avarēja. Transportlīdzeklī atradās vadītājs – Moldovas pilsonis – un divi pasažieri – Afganistānas un Irānas pilsoņi, kuri iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Latvijas–Baltkrievijas robežu.
Vakar, 24. septembrī, īsi pirms pusdienlaika Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa amatpersonas Madonā fiksēja automašīnu “Mazda”, kuras vadītājs būtiski pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu – pilsētā, kur maksimālais pieļaujamais ātrums ir 50 km/h, transportlīdzeklis pārvietojās ar 74 km/h. Tāpat vadītājs neievēroja ceļa zīmi “Neapturot tālāk braukt aizliegts” (Stop) un turpināja kustību.
Reaģējot uz fiksētajiem pārkāpumiem, policijas norīkojums pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt, izmantojot bākugunis un skaņas signālu, taču autovadītājs nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām un uzsāka bēgšanu.
Automašīna pilsētas robežās neapstājās un turpināja kustību Madonas novada Bērzaunes pagastā pa autoceļu P37 (Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene). Autoceļa P37 31. kilometrā automašīna “Mazda” nobrauca no ceļa un avarēja.
Noskaidrots, ka transportlīdzekli vadīja 1993. gadā dzimis Moldovas pilsonis. Automašīnas salonā atradās vēl divas personas – 2010. un 1994. gadā dzimuši vīrieši, kuri iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Latvijas–Baltkrievijas robežu.
Ceļu satiksmes negadījumā cieta visas trīs personas, kuras tika nogādātas ārstniecības iestādē, kur pēc medicīniskās apskates nodotas Valsts robežsardzes amatpersonām. Valsts policija turpina skaidrot precīzus notikušā apstākļus. Tāpat lietas materiāli tiks nodoti Valsts robežsardzei turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
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Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285.1 panta otrās daļas par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām.
Divas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “VILKATIS”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.