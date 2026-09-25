Čehova teātra galerijā atklās starptautiski atzītās scenogrāfes Monikas Korpas izstādi
2. oktobrī plkst. 13.00 Čehova teātra galerijā, kas atrodas uz Kaļu ielas 16 un Kalēju ielas stūra, notiks mākslinieces un scenogrāfes Monikas Korpas izstādes “bez nosaukuma Nr. 20” atklāšana.
Par izstādi māksliniece izsakās šādi: “m - 20. burts latviešu alfabētā - kļūst par mākslas darba zīmi un sākumu desmit vārdiem, kas skan kā “baušļi” šodienai. Tie sakņojas vienā valodā, taču to jēga plešas pāri tās robežām - it kā šie vārdi būtu atbalsis no kādas senākas un lielākas, visus cilvēkus vienojošas valodas. Valodas, kurai nav nepieciešams tulkojums, jo tā runā par to, ko cilvēks atpazīst sevī vēl pirms vārdiem.
Kā glītrakstīšanā vārdi tiek “rakstīti” vēlreiz un atkal, it kā iegaismojot tos mūsu atmiņā. Vārdi kļūst par zīmēm, bet atkārtojums - par klusām pārdomām, līdz to nozīme kļūs klātesoša.”
Monika Korpa, iepriekš plašāk pazīstama kā Inese Monika Pormale, ir viena no starptautiski atpazīstamākajām Latvijas scenogrāfēm. 1998. gadā viņa absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju, kur kopš 2020. gada pati pasniedz scenogrāfiju un šobrīd vada Scenogrāfijas katedru. Izcilā scenogrāfe saņēmusi vairākus nozīmīgus apbalvojumus – 2015. gadā Krodera balvu, 2019. gadā “Spēlmaņu naktī” tika atzīta par gada scenogrāfi par scenogrāfiju izrādei “Pūt, vējiņi!”, savukārt 2025. gadā viņai tika piešķirta Izcilības balva kultūrā par spožu, profesionāli augstvērtīgu darbu scenogrāfijā, veidojot vizuālo tēlu un kostīmus nozīmīgu Eiropas teātru un opernamu iestudējumiem. Šogad viņa kļuva par pirmo Andra Freiberga balvas laureāti — balva viņai piešķirta par izcilu un smalki niansētu vizuālo redzējumu teātra mākslā un nozīmīgu sniegumu Eiropas opernamos. 2019. gadā viņa tika nominēta prestižai Nestroja balvai kategorijā “Labākā scenogrāfija” un vairākkārt nominēta “International Opera Awards” balvai. Jāizceļ, ka māksliniecei pasniegts arī Triju Zvaigžņu ordenis.
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Monika Korpa sadarbojusies ar vairākiem atpazīstamiem režisoriem, tostarp Alvi Hermani, Elmāru Seņkovu, Gerdu Lapošku, kā arī ar ungāru kino, teātra un operas režisoru Kornēlu Mundruco un vācu operas režisoru Klausu Gūtu, kuri pagājušā sezonā tika nosaukti par labākajiem operas režisoriem attiecīgi Šveicē un Austrijā.
Viņa veidojusi scenogrāfiju iestudējumiem Latvijā un nozīmīgos Eiropas teātros, tostarp Ženēvā, Cīrihē, Berlīnē, Frankfurtē, Vīnē, Minhenē, Hamburgā, Zalcburgā, Varšavā u.c.
Arī 2025./2026. gada sezonā Korpa turpina aktīvi strādāt Latvijas teātrī. Par izrādes “Mēdeja” scenogrāfiju un kostīmiem Valmieras teātrī viņa tika nominēta “Spēlmaņu nakts” balvai gan “Gada scenogrāfa”, gan “Gada kostīmu mākslinieka” kategorijā. Izrādes “Mēdeja” režisors ir Reinis Suhanovs.
Mākslinieces darbi spēj aizkustināt, viņa izceļ pavisam ko vēl neredzētu ikdienišķās lietās un spēj savienot neparastus konceptus.