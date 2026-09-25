Sestdien brīžiem turpināsies lietus.
Sabiedrība
Šodien 14:38
Sestdien brīžiem turpināsies lietus
Sestdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem vēl gaidāms lietus, nokrišņu būs ievērojami mazāk nekā piektdien, prognozē sinoptiķi.
Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās, vietām gaidāma dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra naktī būs +9..+14 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz +12..+17 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem. Termometra stabiņš naktī noslīdēs līdz +11 grādiem un pēcpusdienā pakāpsies līdz +16 grādiem.