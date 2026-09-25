Atjaunota pieteikšanās balsošanai pa pastu.
Sabiedrība
Šodien 14:16
Atjaunota pieteikšanās balsošanai pa pastu, informē CVK
Piektdienas pēcpusdienā ir atjaunota pietiekšanās balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu, informēja Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Kā norāda CVK, e-pakalpojumā "Vēlētāja datu pārvaldība" atkal ir iespējams pieteikties balsošanai pa pastu. CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to darīt atkārtoti.
Pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien, 25. septembrī.
Kā ziņots, CVK iepriekš informēja, ka atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā "Vēlētāja datu pārvaldība" tika rādīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien.
CVK aicināja vēlētājus, kuri saskārušies ar šo paziņojumu, rakstīt uz "cvk@cvk.lv", norādot savu kontaktinformāciju, lai operatīvi varētu individuāli atrast risinājumus katram, kuram šāda problēma radusies.