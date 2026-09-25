Atjaunota pieteikšanās balsošanai pa pastu, informē CVK
Foto: Zane Bitere/LETA
Atjaunota pieteikšanās balsošanai pa pastu.
Sabiedrība

Atjaunota pieteikšanās balsošanai pa pastu, informē CVK

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Piektdienas pēcpusdienā ir atjaunota pietiekšanās balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu, informēja Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).

Atjaunota pieteikšanās balsošanai pa pastu, inform...

Kā norāda CVK, e-pakalpojumā "Vēlētāja datu pārvaldība" atkal ir iespējams pieteikties balsošanai pa pastu. CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to darīt atkārtoti.

Pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien, 25. septembrī.

CVK aicināja vēlētājus, kuri saskārušies ar šo paziņojumu, rakstīt uz "cvk@cvk.lv", norādot savu kontaktinformāciju, lai operatīvi varētu individuāli atrast risinājumus katram, kuram šāda problēma radusies.

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