McDonald’s arī Latvijā sāk piedāvāt savu līdz šim lielāko burgeru
Lielākam izsalkumam – lielāks burgers. “McDonald’s” ēdienkarti Latvijā papildinās Big Arch – līdz šim lielākais uzņēmuma burgers, kas jau pieejams vairākās pasaules valstīs. Latvijā to varēs nogaršot no 1. oktobra, bet pasūtīt “McDonald’s” lietotnē iespējams jau tagad.
Big Arch radīts tiem brīžiem, kad gribas īpaši sātīgu maltīti. Burgerā apvienotas divas 100% liellopu gaļas kotletes, trīs baltā Čedaras siera šķēles, kraukšķīgi sīpoli, marinēti gurķīši, salāti un “McDonald’s” īpašā mērce. Tas viss tiek pasniegts grauzdētā sezama un magoņu sēklu maizītē.
Big Arch svinīgi prezentēts Rīgā
Jaunā burgera debija Latvijā tika atzīmēta “McDonald’s” restorānā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18. Pasākumā piedalījās Latvijas satura veidotāji un citi viesi, kuri bija starp pirmajiem valstī, kas nogaršoja Big Arch.
Starp pasākuma viesiem bija Rihards Gromuls, Ralfs Eilands, Egars Bāliņš, Megija Jansone, Ralfs Kārkliņš un citi.
Vakara kulminācija bija kopīga pirmā Big Arch nogaršošana. Pēc pasākuma vadītāja Laura Zalāna veiktās laika atskaites viesi vienlaikus ķērās pie jaunā burgera.
“Ir brīži, kad esi izsalcis pēc “McDonald’s”, un ir brīži, kad esi ĻOTI izsalcis pēc “McDonald’s”. Big Arch ir “McDonald’s” risinājums šiem LIELAJIEM izsalkuma brīžiem,” sacīja Baiba Zaķe, “Premier Restaurants Baltics” mārketinga direktore.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņa norādīja, ka jaunais burgers radīts, ņemot vērā klientu vēlmi pēc sātīgāka piedāvājuma, vienlaikus saglabājot “McDonald’s” ērtības un pieejamību.
“Big Arch piešķir jaunus akcentus pazīstamajām “McDonald’s” garšām ar jaunām, kvalitatīvām sastāvdaļām, kas to izceļ starp mūsu ierastajiem burgeriem,” sacīja Zaķe.
Big Arch pieejams no 1. oktobra
Big Arch jau kļuvis par daļu no “McDonald’s” ēdienkartes vairākās pasaules valstīs. Latvijā tas būs pieejams no 1. oktobra “McDonald’s” restorānos visā valstī.
Savukārt tiem, kuri jauno burgeru vēlas pasūtīt jau laikus, tas jau šobrīd atrodams “McDonald’s” lietotnē.