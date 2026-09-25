Atjaunotais Jorģa Zemitāna tilts Rīgā
FOTO: Rīgā noslēdzas vērienīgi satiksmes uzlabošanas projekti - pārbūvēts Zemitāna tilts un tapuši 15 mobilitātes punkti
Noslēgusies Jorģa Zemitāna tilta pārbūve un 15 mobilitātes punktu izbūve pie dzelzceļa pieturām dažādās pilsētas apkaimēs. Abi vērienīgie infrastruktūras projekti ir nozīmīgs ieguldījums vienotas un savstarpēji savienotas transporta sistēmas attīstībā, uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās iespējas.
Pārbūvēts Jorģa Zemitāna tilts
Jorģa Zemitāna tilts ir nozīmīgs transporta savienojums starp Rīgas centru, Purvciemu, Teiku un citām pilsētas apkaimēm. Pārbūves laikā atjaunotas tilta konstrukcijas un brauktuve, kā arī izbūvēta infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem. Pārbūvētais tilts jau ir atvērts satiksmei, nodrošinot drošāku un ērtāku pārvietošanos visiem satiksmes dalībniekiem.
Tilta pārbūve īstenota ciešā sasaistē ar mobilitātes punkta “Zemitāni” izbūvi. Izveidots savienojums starp dzelzceļa staciju un pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietām uz tilta, izbūvējot eskalatorus, liftus un kāpnes. Abu projektu īstenošana vienlaikus ļāvusi veidot vienotu transporta infrastruktūru un uzlabot piekļuvi dzelzceļam.
Izbūvēti 15 mobilitātes punkti
Rīgā arī pabeigta 15 mobilitātes punktu izbūve pie dzelzceļa pieturām: “Zemitāni”, “Brasa”, “Sarkandaugava”, “Dauderi”, “Ziemeļblāzma”, “Vecdaugava”, “Vecāķi”, “Mangaļi”, “Šmerlis”, “Šķirotava”, “Gaisma”, “Turība”, “Bērnu slimnīca/Bieriņi”, “Iļģuciems” un “Bolderāja”.
Mobilitātes punkti izveidoti, lai nodrošinātu ērtu un drošu sasaisti starp dzelzceļu, pilsētas sabiedrisko transportu, gājēju un veloinfrastruktūru. To izbūves laikā uzlabota satiksmes drošība un vides pieejamība, izveidoti jauni gājēju un velosatiksmes savienojumi un sakārtota apkārtējā publiskā ārtelpa.
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Izbūvētā infrastruktūra atvieglo iedzīvotāju nokļūšanu līdz dzelzceļa stacijām un pārsēšanos starp dažādiem transporta veidiem. Mobilitātes punkti ir nozīmīgi gan Rīgas apkaimju iedzīvotājiem, gan cilvēkiem, kuri ikdienā galvaspilsētā ierodas no Pierīgas un citām pašvaldībām. Ērtāki savienojumi veicina sabiedriskā transporta izmantošanu un ilgtermiņā var palīdzēt mazināt satiksmes intensitāti, gaisa piesārņojumu un vides troksni.
Projektu īstenošanā ieguldīts pašvaldības un Eiropas Savienības finansējums
Jorģa Zemitāna tilta pārbūves finansējums ir 24,2 miljoni eiro, no kuriem 20,6 miljonus eiro veido Valsts kases aizņēmums, bet 3,6 miljonus eiro Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļi.
Savukārt 15 mobilitātes punktu izbūve īstenota trīs projektu ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības fondu un pašvaldības finansējumu. Astoņu mobilitātes punktu (“Šmerlis”, “Bērnu slimnīca/Bieriņi”, “Iļģuciems”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi” un “Gaisma”) izbūves projekta kopējās izmaksas pārsniedz 10 miljonus eiro. No tiem 2,27 miljoni eiro ir pašvaldības finansējums, bet pārējo veido Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums. Savukārt, sešu mobilitātes punktu (“Bolderāja”, “Dauderi”, “Sarkandaugava”, “Šķirotava”, “Zemitāni”un “Ziemeļblāzma”) izbūves projekta kopējais budžets ir 33,45 miljoni eiro. No tiem 27,64 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums, bet 5,80 miljoni eiro ir pašvaldības finansējums.
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Tiesa, tas nav vienīgais jaunums, ar ko Rīga var lepoties. Jauns.lv jau vēstīja, ka šajā nedēļā Rīgas centrā tika atklāts Baltijā lielākais 3D ekrāns. Tas izvietots uz tirdzniecības centra "Origo" fasādes.