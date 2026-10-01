Kafija daudziem ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa.
Sabiedrība
Šodien 05:11
Starptautiskajā kafijas dienā uztura speciāliste atklāj, ko svarīgi zināt ikvienam kafijas dzērājam
Šodien, 1. oktobrī, pasaulē atzīmē Starptautisko kafijas dienu – dienu, kas veltīta vienam no iecienītākajiem dzērieniem pasaulē. Kafija daudziem ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa – tā palīdz pamosties, sniedz enerģiju un kļuvusi par ierastu rīta rituālu. Taču cik daudz kafijas dienā ir pieļaujams dzert, vai tā patiešām atūdeņo organismu un kas notiek, ja ierasto kafijas tasi pēkšņi nolemjam izlaist?
Par kafijas ietekmi uz veselību, kofeīna lietošanu un iespējām samazināt kafijas patēriņu stāsta sertificēta uztura speciāliste Viktorija Jansone, kas daudziem zināma arī kā "Instagram" konta “Uzlabo” autore.