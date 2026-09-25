VIDEO: policija atklāj narkotirgoņu aizturēšanas aizkulises
Narkotiku tirdzniecība arvien vairāk pārceļas uz internetu, taču arī tur tirgotājiem ne vienmēr izdodas palikt nepamanītiem. Valsts policija apkopojusi šā gada statistiku Rīgas reģionā – no aprites izņemti vairāk nekā 105 kilogrami narkotisko vielu, bet aizturēti 89 cilvēki.
No 1. janvāra līdz 24. septembrim Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. birojs aizturējis 89 personas. Daļa no tām, pēc policijas ziņām, darbojušās organizētās noziedzīgās grupās. Izmeklēšanu laikā konfiscēta arī nauda, automašīnas, vērtslietas un nekustamie īpašumi vairāk nekā 724 000 eiro vērtībā. Turklāt šie skaitļi neaptver visu Rīgu un Pierīgu, jo ar narkotiku aprites apkarošanu nodarbojas arī citas Valsts policijas struktūrvienības.
Visvairāk šogad konfiscēts amfetamīns, marihuāna un kokaīns, taču policijas rokās nonākušas arī īpaši bīstamas sintētiskās vielas. Viens no lielākajiem ķērieniem bijis jūnijā, kad, aizturot divu cilvēku grupu, kratīšanās atrasti 18 kilogrami amfetamīna. Citā lietā policija izņēmusi vairāk nekā 5,1 kilogramu kokaīna, kā arī gandrīz kilogramu metamfetamīna un MDMA.
Īpaši bīstams atradums bijis augustā, kad policija izņēmusi četrus kilogramus protonitazēna jeb tā dēvētā sintētiskā heroīna – kopumā aptuveni 40 000 devu. Vienlaikus atrasts arī kilograms amfetamīna un 250 grami kokaīna. Policija norāda, ka šī sintētiskā viela ir aptuveni 50 reižu spēcīgāka par heroīnu un letālas sekas var izraisīt pat ļoti mazs tās daudzums.
Mainījušies arī veidi, kā narkotikas nonāk pie pircējiem. “Līdz ar ziņapmaiņas platformu popularitāti pieaudzis narkotiku pircēju anonimitātes līmenis. Ja agrāk vajadzēja pārdevējam dot skaidru naudu un pircējam bija bail to darīt, tagad lielākoties pārdošana notiek interneta vidē, piemēram, “Telegram” kanālos un citviet,” norāda Valsts policijas 4. biroja 1. nodaļas priekšnieks Andrejs Maslovs. Viņš uzsver, ka anonimitāte internetā policijai netraucē atklāt šādus noziegumus – likumsargi izmanto dažādas izmeklēšanas metodes un mūsdienīgus tehniskos trikus.