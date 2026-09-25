Pagājuši mēneši, bet Bauskas ielas sprādziena skartajā mājā joprojām nedrīkst dzīvot: kas notiek ar ēku?
Pēc sprādziena Bauskas ielā 15 Rīgā iedzīvotāji savos mājokļos vēl nevar atgriezties, jo ēkas ekspluatācija joprojām ir aizliegta. Pašvaldība informē, ka ēka ir tehniski atjaunojama un tajā pakāpeniski tiek veikti nepieciešamie darbi.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments norāda, ka dzīvojamās mājas Bauskas ielā 15 ekspluatācija pašlaik ir aizliegta. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji ēkā nevar atgriezties, kamēr nebūs pabeigti konstrukciju nostiprināšanas un atjaunošanas darbi.
Pamatojoties uz sertificēta būveksperta atzinumu, sprādzienā cietusī ēka ir tehniski atjaunojama, un tās sakārtošanas darbi notiek pakāpeniski.
Pašvaldība izīrējusi 12 dzīvokļus
Iedzīvotājiem, kuri sprādziena dēļ nevar izmantot savus mājokļus, pašvaldība ir sniegusi palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā.
Rīgas Mājokļu un vides departaments Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem ir izīrējis 12 pašvaldības dzīvojamās telpas.
Tāpat pieņemti 35 lēmumi par vienreizēja remonta pabalsta piešķiršanu iedzīvotājiem, kuru dzīvokļus Bauskas ielā 15 būs iespējams atjaunot.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt Rīgas Sociālais dienests 70 mājsaimniecībām izmaksājis krīzes pabalstus, kopumā tam novirzot 77 220 eiro.
Pašvaldība skaidro, ka palīdzība šādās situācijās tiek sniegta atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Tā var izpausties kā pašvaldības dzīvojamās telpas vai sociālā dzīvokļa izīrēšana, pagaidu dzīvojamās telpas nodrošināšana vai vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas remontam.
Sprādzienā cietusī ēka Bauskas ielā 15
2. janvārī piecstāvu ēkā Bauskas ielā nogranda sprādziens, kas prasīja divu cilvēku dzīvības. Sprādziena rezultātā sagruva piecstāvu ēkas augšējo stāvu ...
Pašvaldība jau veikusi vairākus darbus ēkā
Rīgas Mājokļu un vides departaments ir uzņēmies un apmaksājis ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, kā arī būvniecības dokumentācijas izstrādi.
Izstrādāta dokumentācija bēniņu un piektā stāva konstruktīvo elementu nostiprināšanai, kā arī pagaidu jumta izbūvei, lai novadītu nokrišņus no sprādzienā skartās zonas.
Pašvaldība ir apmaksājusi arī pirmo darbu etapu – bīstamo konstrukciju demontāžu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Par veiktajiem un plānotajiem darbiem Departaments informējis Bauskas ielas 15 dzīvokļu īpašnieku kopību tās kopsapulcēs.
Ēkas atjaunošanā jāiesaistās arī dzīvokļu īpašniekiem
Bauskas ielas 15 dzīvokļu īpašnieki ir nodibinājuši dzīvokļu īpašnieku biedrību "Bauskas 15".
Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarojumam biedrības kompetencē ir piesaistīt finansējumu ēkas remonta un rekonstrukcijas darbiem, tostarp izmantot komercbanku un ALTUM finanšu instrumentus, kā arī valsts, Eiropas Savienības un Rīgas pašvaldības piedāvātos atbalsta mehānismus.
Departaments, kas ir pašvaldības dzīvokļu valdītājs šajā ēkā, arī turpmāk iesaistās dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā.
Tādējādi pašlaik Bauskas ielas 15 iedzīvotāji ēkā vēl nevar atgriezties, taču pašvaldība norāda, ka ēka ir atjaunojama un tās sakārtošana jau notiek.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka šī gada 2. janvārī Torņakalnā piecstāvu dzīvojamajā namā Bauskas ielā notika gāzes sprādziens, kurā gāja bojā divi cilvēki, bet vēl divi tika ievainoti. Sprādzienā daļēji sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Pēc notikušā mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija tika aizliegta.