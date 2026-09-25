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Politika
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“Cerams, ka pirmais Krievijas trieciens būs tieši ceriņu krūmā”: NA deputāta kandidāts publicē skandalozu ierakstu
Nacionālās apvienības (NA) deputāta kandidāts Zigurds Strīķis sociālajā tīklā “X” publicējis ierakstu, kurā, reaģējot uz bažām par iespējamiem Krievijas dronu un raķešu triecieniem Latvijai, pauž cerību, ka pirmais trieciens būšot “tieši ceriņu krūmā”. Noprotams, ka šādi viņš atsaucas uz Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
"Cerams, ka pirmais Krievijas trieciens būs tieši ceriņu krūmā,” raksta Strīķis, 20. septembrī pārpublicējot Krišjāņa Kļaviņa ierakstu par Latvijas gatavību iespējamam Krievijas militāram apdraudējumam.
Kļaviņa publikācijai Strīķis pievienojis četru attēlu kolāžu. Vienā no fotogrāfijām redzams Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ceriņu krūmā. Tieši uz šo attēlu savā ierakstā acīmredzami atsaucies Strīķis, tieši gan neminot Rinkēviču vārdu. Šobrīd gan šis ieraksts ir izdzēsts.
Strīķa komentārs publicēts laikā, kad Krievijas radītais militārais un hibrīdais apdraudējums Eiropā ir viens no būtiskākajiem drošības jautājumiem un Latvijā turpinās priekšvēlēšanu periods.