Piepelnījusies ar pornogrāfiskiem materiāliem, kuros izmantots pašas bērns - policija aiztur māti un vīrieti
Valsts policija turpina izmeklēšanu lietā par nepilngadīga bērna izmantošanu pornogrāfisku materiālu veidošanā un izplatīšanā. Saistībā ar notikušo aizturēta bērna māte un vīrietis, kuram viņa, iespējams, šos materiālus pārdevusi. Abi apcietināti.
Par iespējamo noziegumu policija uzzināja šā gada 27. februārī, kad Rietumzemgales iecirknī vērsās kāda sieviete. Viņa ziņoja, ka viņas mazmeitu māte, iespējams, pamudina, iesaista un piespiež piedalīties pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā. Policija nekavējoties sāka kriminālprocesu, bet izmeklēšanu pārņēma Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļa.
Izmeklēšanā policija noskaidroja, ka iespējamā vainīgā ir 1994. gadā dzimusi bērna māte. Likumsargi norāda, ka sieviete mantkārīgā nolūkā izmantojusi savu mazgadīgo bērnu pornogrāfiska rakstura materiālu izveidē un pēc tam tos par samaksu pārdevusi 1980. gadā dzimušam vīrietim. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka sieviete apzinājusies, kādam nolūkam vīrietis šos materiālus izmantos.
Vīrietis tika aizturēts 8. septembrī, un tiesa viņam piemēroja apcietinājumu. Viņš šo lēmumu pārsūdzēja, taču 21. septembrī Zemgales apgabaltiesa to atstāja negrozītu. Savukārt bērna māte tika aizturēta 10. septembrī, un arī viņai piemērots apcietinājums. Policija norāda, ka sieviete jau iepriekš bija nonākusi likumsargu redzeslokā.
Kriminālprocess sākts par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, kā arī probācijas uzraudzība. Izmeklēšana turpinās, un līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim personas uzskatāmas par nevainīgām.