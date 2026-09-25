Dažiem vēlētājiem “pieteikšanās balsošanai jau beigusies” - skaidrojam, kāpēc tā
Nedēļu pirms 15. Saeimas vēlēšanām radušās problēmas ar Centrālās vēlēšanu komisijas e-pakalpojumu “Vēlētāja datu pārvaldība”. Daļai lietotāju šobrīd tiek rādīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu jau ir beigusies, lai gan pēdējā pieteikšanās diena ir šodien, 25. septembrī.
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) informē, ka tā esot sistēmas kļūda un pašlaik tiek pārbaudīta informācija par e-pakalpojuma darbību. Komisija sola sniegt plašāku informāciju, tiklīdz būs noskaidrots problēmas iemesls un pieejama precīzāka informācija.
Saskaņā ar CVK iepriekš publiskoto kārtību vēlētājiem, kuri atrodas ārvalstīs, balsošanai pa pastu iespējams pieteikties līdz 25. septembrim e-pakalpojumā “Vēlētāja datu pārvaldība”. Pasta balsošana 15. Saeimas vēlēšanās paredzēta vēlētājiem ārvalstīs.
Savukārt vēlētājiem Latvijā jau no pirmdienas, 28. septembra, būs iespēja balsi nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā līdz pat piektdienai, 2. oktobrim.
Pirmdien un trešdien iecirkņi balss nodošanai glabāšanā būs atvērti no plkst. 17 līdz 20, otrdien un ceturtdien – no plkst. 8 līdz 11, bet piektdien – no plkst. 12 līdz 15. Šis balsošanas veids ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču vēlētājam līdz vēlēšanu dienai saglabājas iespēja savu izvēli mainīt.
Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī. Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no plkst. 8 līdz 20, un balsošanai būs nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb eID karte.