VIDEO: neparasts atradums Latvijas pludmalē pārsteidz kādu sievieti. DAP nāk klajā ar skaidrojumu
Septembra otrajā pusē kāda sieviete, pastaigājoties gar jūras krastu, pamanījusi vēzi, kuram nebija vienas spīles. Par neparasto atradumu viņa dalījusies sociālajos tīklos, raisot jautājumus par to, vai vēži Latvijas piekrastē sastopami arī rudenī un kāpēc dzīvniekam varētu būt pazudusi spīle.
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) skaidro, ka vēži Latvijas piekrastē sastopami visu gadu, tostarp septembrī. Rudenī, kad piekrastē biežāk novērojamas vētras, vēžus viļņi biežāk izskalo krastā, tādēļ cilvēki tos var pamanīt vairāk.
Kāpēc vēzis var zaudēt spīli?
DAP norāda, ka vēži spīles var zaudēt dažādos veidos. Viļņu darbības rezultātā tie var atsisties pret akmeņiem, kā arī spīle var ieķerties zvejnieku tīklos. Tāpat spīles zaudēšana iespējama cīņās ar citiem vēžiem par barību.
Arī vēzis, kuram palikusi tikai viena spīle, var izdzīvot, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem un barības satveršanai izmantojot atlikušo spīli.
DAP norāda, ka Latvijas piekrastē sastopamie vēži ir invazīvas sugas. Tādēļ gadījumā, ja cilvēks pludmalē atrod dzīvu vēzi, to nevajadzētu nogādāt atpakaļ ūdenī.
DAP aicina vēzi neievietot atpakaļ jūrā
Pārvalde skaidro, ka dzīva vēža ievietošana atpakaļ ūdenī nebūtu pieļaujama, jo invazīvā suga var negatīvi ietekmēt vietējo ekosistēmu un izspiest no dabiskās vides vietējās sugas.
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Tāpēc atrasto dzīvo vēzi DAP iesaka likvidēt, lai nepieļautu tālāku invazīvās sugas izplatīšanos.
Vēžu sastapšana Latvijas piekrastē pati par sevi nav nekas ārkārtējs – īpaši rudenī, kad vētras un spēcīgāki viļņi tos var izskalot krastā.