Ventspilī liesmas pārņem šķūni - no blakus ēkas izglābj divus cilvēkus
Ceturtdien Ventspilī izcēlies plašs ugunsgrēks – Tārgales ielā liesmas bija pārņēmušas 80 kvadrātmetrus lielu šķūni. Ugunsdzēsēji no blakus esošās ēkas izglāba divus cilvēkus, kuri pašu spēkiem netika ārā.
Izsaukumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma ap plkst. 12. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji no blakus esošās ēkas izglāba divus cilvēkus, vēl divus evakuēja. Divi citi cilvēki no ēkas bija izkļuvuši pašu spēkiem vēl pirms glābēju ierašanās.
Vēl viens bīstams gadījums ceturtdienas vakarā noticis Ludzas novada Pureņu pagastā. Trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī nepareizas apkures ierīces lietošanas dēļ bija izveidojies sadūmojums. Viens cilvēks dzīvokli bija pametis pirms glābēju ierašanās. VUGD izvēdināja telpas un dzīvoklī ierīkoja arī dūmu detektoru.
Savukārt Alūksnē, Priekulē un Mārupes novadā ugunsdzēsējiem nācies steigties uz izsaukumiem, jo uz ieslēgtas plīts bija atstāts ēdiens bez uzraudzības. Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 34 izsaukumus – 12 saistīti ar ugunsgrēkiem, 13 ar glābšanas darbiem, bet deviņi izrādījās maldinājumi.