“Putins ir nonācis sliktā situācijā”: Rute atklāj, kā NATO reaģēs uz Krievijas hibrīduzbrukumiem
Eiropā pieaug bažas par iespējamiem Krievijas hibrīduzbrukumiem, tomēr NATO ģenerālsekretārs Marks Rute aicina sabiedrotos saglabāt mieru.
Rute uzsver, ka aliansei ir izstrādāti rīcības plāni gan sabotāžas, gan kiberuzbrukumu un dronu incidentu gadījumā un nepieciešamības gadījumā tā ir gatava tos izmantot.
“Putins ir nonācis sliktā situācijā,” ceturtdien Ņujorkā paziņoja Rute. Viņš Krievijas arvien aktīvāko darbību hibrīdkara jomā saista ar spiedienu, ko Maskava izjūt Ukrainas kara dēļ. Pēc Rutes vērtējuma, Krievija karā neuzvar, tāpēc NATO valstu iedzīvotājiem nav pamata krist panikā. Vienlaikus viņš mudināja sabiedrotos turpināt atbalstīt Ukrainu.
Rutes izteikumi sekojuši jaunam Dānijas militārā izlūkdienesta draudu novērtējumam. Tajā prognozēts, ka tuvākajos mēnešos Krievija varētu pastiprināt hibrīdkara aktivitātes pret NATO un citām Rietumvalstīm. Runa varētu būt par postošiem kiberuzbrukumiem, sabotāžu un citām operācijām. Dānijas izlūkdienests norāda arī uz zemu, taču pieaugošu risku, ka Krievija varētu īstenot ierobežotu militāru uzbrukumu vienai vai vairākām NATO valstīm. Dienests pašlaik neredz pazīmes, ka Maskava gatavotu pilna mēroga iebrukumu NATO valstī.
Viens no iespējamiem scenārijiem varētu būt atsevišķs drona vai raķetes trieciens infrastruktūrai, kas tiek izmantota Ukrainas atbalstam. Dānijas izlūkdienests pieļauj arī provokācijas, kuru mērķis būtu pārbaudīt, vai NATO valstis spēj vienoties par kopīgu reakciju. Krievija savu saistību ar hibrīduzbrukumiem Rietumvalstīs noliedz.
Tikmēr no Vašingtonas Eiropai izskan cits vēstījums. ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets aicinājis Eiropas sabiedrotos uzņemties lielāku atbildību par kontinenta konvencionālo aizsardzību. Viņš runājis par nepieciešamību pēc “NATO 3.0” – alianses, kuras centrā atkal būtu spēcīgas militārās spējas. ASV vienlaikus pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā, tostarp aptuveni 80 000 tur esošo amerikāņu karavīru izvietojumu.
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Rute savukārt uzsvēris, ka NATO rīcībā jau ir dažādas iespējas reaģēt uz hibrīdapdraudējumu. “Visas reaģēšanas iespējas ir pieejamas, un mēs izmantosim visu, kas būs nepieciešams,” paziņoja NATO ģenerālsekretārs.