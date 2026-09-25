Traģiska avārija Madonas novadā - autovadītājs uzbrauc uz ceļa gulošai sievietei
Ceturtdienas vakarā Madonas novadā noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums. Automašīnas vadītājs uzbraucis sievietei, kura atradusies guļus uz ceļa braucamās daļas. Viņa no gūtajām traumām notikuma vietā mirusi.
Negadījums noticis 24. septembrī ap plkst. 20.30 uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā. Pēc Valsts policijas sniegtās informācijas, automašīnas “Citroen” vadītājs uzbraucis uz brauktuves gulošai sievietei. Kāpēc sieviete atradusies uz ceļa un kādi bijuši precīzi negadījuma apstākļi, policija vēl skaidro.
Kopumā ceturtdien Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos viens cilvēks gājis bojā, bet vēl 15 guvuši traumas. Septiņi cilvēki cietuši Rīgas reģionā, četri Vidzemē, bet pa diviem – Latgalē un Kurzemē. Cietušo vidū bijuši četri velosipēdisti, trīs elektroskrejriteņu vadītāji un divi gājēji.
Policija ceturtdien aizturējusi arī sešus autovadītājus alkohola reibumā un vienu – narkotisko vielu ietekmē. Sešos gadījumos reibums bijis tik liels, ka sākts kriminālprocess un paredzēta transportlīdzekļa konfiskācija vai tā vērtības piedziņa.
Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 135 protokoli, bet četri autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Kopumā diennakts laikā policija fiksējusi 392 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus.