Traģēdija Denali: meklēs atbildes par liktenīgo ekspedīciju, kurā dzīvību zaudēja trīs Latvijas alpīnisti
Četrus mēnešus pēc traģiskās Latvijas alpīnistu ekspedīcijas Denali kalnā Latvijas Alpīnistu savienība nolēmusi izveidot neatkarīgu komisiju, kas rūpīgi izvērtēs notikušā apstākļus. Tiks analizēta gan gatavošanās ekspedīcijai un tās norise, gan kalnā pieņemtie lēmumi.
Maija beigās septiņu Latvijas kalnā kāpēju grupa Valda Puriņa vadībā devās ekspedīcijā uz Ziemeļamerikas augstāko virsotni - Denali. Kāpiena laikā notika traģēdija – krītot no stāvas nogāzes, dzīvību zaudēja Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks Mārtiņš Bilzēns smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Aļaskā, bet šobrīd jau atrodas mājās. Pārējos trīs ekspedīcijas dalībniekus – Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu – ar glābēju palīdzību evakuēja no kalna.
Tagad īpaši izveidotā komisija centīsies noskaidrot traģēdijas apstākļus un izvērtēt iespējamos riskus. Uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā grupa gatavojās ekspedīcijai un kādi lēmumi tika pieņemti tās laikā. Latvijas Alpīnistu savienība (LAS) uzsver, ka komisijas mērķis nav tikai noskaidrot notikušo, bet arī saprast, ko no šīs traģēdijas iespējams mācīties, lai nākotnē uzlabotu alpīnistu drošību un mazinātu līdzīgu nelaimes gadījumu risku.
Lai izvērtēšana būtu neatkarīga, komisijā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī bojāgājušo un cietušo radinieki vai viņu tiešie pārstāvji. Komisijā darbosies LAS prezidents Normunds Reinbergs, Alpīnisma komisijas vadītājs Kristaps Liepiņš, kā arī Pēteris Kūlis, Kaspars Klapkalns, Gita Logina, Rolands Laveiķis un Līga Plakane. Visi komisijas locekļi apliecinājuši, ka viņiem nav interešu konflikta.
Pēc izmeklēšanas LAS sola publiskot kopsavilkuma ziņojumu, kā arī rekomendācijas, kas paredzētas alpīnisma drošības uzlabošanai.