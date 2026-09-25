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Sabiedrība
Šodien 08:23
Gaidāmi pat +22 grādi! Zināms, kad Latvijā atgriezīsies siltāks un saulaināks laiks
Pēc ilgstošajām lietavām un vēsā laika Latvijā gaidāmas patīkamas pārmaiņas. Jau svētdien laikapstākļi sāks uzlaboties, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra vietām var sasniegt pat +22 grādus.
Septembra pēdējā sestdiena būs mākoņaina, dažbrīd līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietum vējš, piekrastē tas būs brāzmaināks. Gaisa temperatūra +9..+14 grādi naktī un +11..+16 grādi dienā.
Svētdien saule mīsies ar mākoņiem. Nokrišņi vairs nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +15..+19 grādiem.
Nākamnedēļ būs lielākoties sauss un saulains laiks. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz +3..+10 grādiem, siltākajās pēcpusdienās temperatūra sasniegs +17..+22 grādus.
Iespējams, arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta.