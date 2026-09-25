Ceļu remontdarbu sezona vēl nav galā - dažviet autovadītājiem jārēķinās ar papildus 45 minūtēm ceļā
Septembra izskaņā ceļu remontdarbi turpinās 52 valsts autoceļu posmos, tostarp uz desmit tiltiem. Autovadītājiem jārēķinās, ka šajos posmos braukšana būs lēnāka. Dažviet viena remontposma šķērsošana var prasīt pat 40–45 minūtes.
Ar vislēnāko satiksmi šobrīd jārēķinās, braucot pa autoceļu Tīnūži–Koknese (P80) posmā no Kranciema karjera līdz “Avārijas brigādes parkam”. Tur satiksmi regulē pagaidu luksofors, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, bet posma šķērsošanai jāparedz aptuveni 45 minūtes. Savukārt uz autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (P114) no Priekules līdz robežai ir pieci luksoforu posmi, un ceļā jārēķinās ar aptuveni 40 minūtēm.
Ievērojami ierobežojumi saglabājas arī uz vairākām lielajām šosejām. Uz Vidzemes šosejas (A2) starp Siguldu un Augšlīgatni remontposma šķērsošanai jāparedz aptuveni 25 minūtes. Uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļūbastei un Jelgavas šosejas (A8) posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai jārēķinās ar aptuveni 20 minūtēm.
Piektdien īpaši uzmanīgiem jābūt arī autovadītājiem Kurzemē. Rallija treniņbraucienu dēļ Kalvenes pagastā no plkst. 8.00 līdz 19.00 satiksmei būs pilnībā slēgti divi vietējie autoceļi – Rudbārži–Kalvene (V1275) un Turlava–Valtaiķi–Embūte (V1295). Slēgtos posmus varēs apbraukt pa vietējiem ceļiem un Liepājas šoseju (A9).
Ar ilgāku brauciena laiku jārēķinās arī citviet. No Valdemārpils līdz Rudei ceļā var nākties pavadīt par aptuveni 30 minūtēm vairāk, līdzīga situācija ir posmā no Litenes līdz Balviem. Savukārt remontdarbi turpinās arī uz ceļiem Bauska–Aizkraukle, Cēsis–Vecpiebalga–Madona, Rīgas HES–Jaunjelgava, Jaunkalsnava–Lubāna un Viļāni–Preiļi–Špoģi. “Latvijas Valsts ceļi” aicina pirms došanās ceļā pārbaudīt aktuālos satiksmes ierobežojumus un brauciena laikā sekot ceļazīmēm.