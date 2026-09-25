Vēja elektrostacijas parks "Pienava Wind" Tukuma novadā.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Piektdiena būs nokrišņiem bagāta, dažviet līs ilgstoši un stipri
Piektdien Latvijā gaidāms lielākoties apmācies un lietains laiks. Spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši tās rietumu daļā, kā arī Ziemeļkurzemē. Latgalē nokrišņu būs mazāk, savukārt sausākais laiks gaidāms Dienvidkurzemē.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, valsts austrumu daļā - dienvidu vējš. Vidzemē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē, Vidzemes un Ziemeļkurzemes piekrastē - līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.
Rīgā debesis klās bieza mākoņu sega, gaidāms ilgstošs, brīžiem arī stiprs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus.
Laikapstākļus nosaka ciklons ar centru Igaunijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1005 hektopaskāliem Vidzemes ziemeļrietumos līdz 1012 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā un Latgales dienvidos.