“Nekādu troksni nedzirdējām” - atklājas jaunas detaļas par šausminošo slepkavību Juglā
Pēc pagājušajā nedēļā Juglā notikušās sievietes slepkavības atklājas arvien jaunas detaļas. Nama iedzīvotāji stāsta, ko pamanījuši liktenīgajā rītā, ko zinājuši par nogalināto sievieti un viņas radinieku, kuru policija tur aizdomās par noziegumu, kā arī atklāj, ka iepriekš nekas nav licis nojaust par traģēdiju.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pagājušonedēļ Rīgā, Juglas mikrorajonā, pie kādas daudzdzīvokļu mājas tika atrasta mirusi sieviete ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Likumsargi ieguva ziņas, ka slepkavību sadzīviska strīda laikā izdarījis bojāgājušās sievietes radinieks, pēc kā mēģinājis slēpt nozieguma pēdas, pārvietojot līķi. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi aizdomās turēto vīrieti tajā pašā dienā aizturēja, un viņam piemērots apcietinājums.
Agri no rīta pie daudzstāvu nama Salamandras ielā kāds garāmgājējs pamanīja uz zemes guļam mirušu sievieti. Apkārtējiem iedzīvotājiem iepriekš nekas nebija licis domāt, ka mājā varētu būt noticis kas traģisks vai pat noziedzīgs. Viena no nama iedzīvotājām stāsta, ka sieviete dzīvojusi pirmajā kāpņutelpā. Viņas mirstīgās atliekas atrastas pie astoņstāvu ēkas gala.
"Kad atnāca policists, es teicu, ka viņai ir daudz gadu, varbūt viņa nomira dabiskā nāvē. Bet viņš teica, ka nē, viņu nogalināja. Nu, es neko nevaru teikt. (DP: Bet nekāds troksnis, nekas nebija?) Mums taču ir tik masīva māja. Ziniet, cik skaļi jātrokšņo? Jāspridzina, lai dzirdētu," TV3 raidījumam "Degpunktā" pauda kaimiņiene.
Tomēr vairākas pazīmes liecināja, ka notikušais, iespējams, bijis vardarbīgs – pēdas bija redzamas gan ēkas apkārtnē, gan uz mirušās sievietes ķermeņa. Valsts policijas pārstāvis Vjačeslavs Gudovskis stāsta, ka, pārbaudot kāpņutelpu, likumsargi pamanījuši asins pēdas, kas vedušas lifta un sievietes dzīvokļa virzienā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Ir bijusi kaila, bez biksēm – apakšveļā. Seja bijusi zila," par redzēto stāsta kāda apkārtnes iedzīvotāja.
Ieejot sievietes dzīvoklī, policisti tajā sastapa kādu pirmspensijas vecuma vīrieti. Likumsargu rīcībā esošā informācija liecina, ka iespējamais vainīgais varētu būt mirušās tuvs radinieks, kurš ikdienā dzīvojis kopā ar viņu. "Viņai šeit dzīvoja brāļadēls. Bet viņš kaut kur aizbraucis, nezinu. Viņam jau ir 60 gadi," stāsta kaimiņiene.
Izmeklētāji pieļauj, ka noziegums varētu būt pastrādāts nakts laikā. Par mēģinājumu slēpt notikušo liecina gan kāpņutelpā un liftā atstātās asins pēdas, gan tas, ka sievietes ķermenis vēlāk atrasts publiski pieejamā vietā. Tiek pieļauts, ka iespējamā vainīgā rīcību varētu būt ietekmējis arī alkohola reibums.
Policijas pārstāvis norāda, ka pret sievieti ticis pielietots fizisks spēks. Runājot par iespējamo nozieguma motīvu, likumsargi kā vienu no versijām min sadzīviska rakstura konfliktu. Tiek pārbaudīta arī iespēja, ka notikušais varētu būt saistīts ar mantojuma jautājumiem.
Ja vīrieša vaina tiks pierādīta, viņam var draudēt bargs sods. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likums paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību līdz trim gadiem. Konkrētais sods būs atkarīgs no lietā konstatētajiem apstākļiem, tostarp iespējamiem vainu pastiprinošiem vai mīkstinošiem faktoriem.