Vai atpazīsti šo personu? Policija lūdz sabiedrības palīdzību
Foto: Ekrānuzņēmums
Valsts policija skaidro attēlā redzamās personas identitāti.
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Vai atpazīsti šo personu? Policija lūdz sabiedrības palīdzību

Ziņu nodaļa

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas skaidro attēlā redzamās personas identitāti.

Vai atpazīsti šo personu? Policija lūdz sabiedrība...

Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt personas noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 67086454 vai 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlā redzamo personu.

Foto: Ekrānuzņēmums
Valsts policija skaidro attēlā redzamās personas identitāti.
Valsts policija skaidro attēlā redzamās personas identitāti.

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