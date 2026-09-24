Valsts policija skaidro attēlā redzamās personas identitāti.
112
Šodien 22:55
Vai atpazīsti šo personu? Policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas skaidro attēlā redzamās personas identitāti.
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt personas noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 67086454 vai 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlā redzamo personu.
Valsts policija skaidro attēlā redzamās personas identitāti.