Politoloģe: balsojums par diviem dzimumiem Satversmē ir partiju pozicionēšanās pirms vēlēšanām
Saeimas balsojums jautājumā par divu dzimumu ierakstīšanu Satversmē ir partiju pozicionēšanās pirms vēlēšanām, aģentūrai LETA pauda politoloģe Lelde Metla-Rozentāle.
Viņa norādīja, ka tas neiezīmē iespējamo jauno koalīciju, jo tā būs atkarīga no balsu sadalījuma vēlēšanās, turklāt, piemēram, Nacionālajai apvienībai (NA) koalīcijas veidošana ar "Latvija pirmajā vietā" nav pirmā izvēle, un, ja būs iespējams izveidot koalīciju ar citiem politiskajiem spēkiem, tad NA to darīs.
Politoloģe šo balsojumu novērtēja kā priekšvēlēšanu soli, izceļot vērtību jautājumus. Šādus jautājumus pirms vēlēšanām partijas izmanto, un, ja tā nav Stambulas konvecija, tad tie ir Satversmes grozījumi par dzimumiem, skaidroja eksperte.
Metla-Rozentāle piebilda, ka šādi balsojumi var palīdzēt vēlētājiem izdarīt savu izvēli. Piemēram, ja priekšvēlēšanu debatēs deputāta amata kandidāts no "Apvienotā saraksta" (AS) bija tolerants pret dzimumiem, kā arī pauda atbalstu Stambulas konvencijai, tad šodienas balsojums Saeimā parāda partiju kā absolūti konservatīvu.
Viņasprāt, šāds balsojums parāda, ka politiskajā spēkā dominējošās ir konservatīvās tendences.
Grozījumu nodošanu komisijām atbalstīja 42 AS, NA, Zaļo un zemnieku savienības, LPV, kā arī bijušie un esošie "Stabilitātei" frakcijas deputāti. Pret balsoja 25 deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem". Balsojumā atturējās Roberts Ķipurs (NA).
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Pret grozījumu nodošanu komisijai aktīvi iestājās "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, aicinot Saeimas deputātus nebalsot par "Šlesera partijas murgiem".
Viņš norādīja, ka šādi grozījumi nav nepieciešami, jo dzimumu jautājums ir pašsaprotama lieta, kura nav jāraksta Satversmē.
Jurēvics arī atsaucās uz koalīcijas līgumu, kurā minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus Satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Viņš atgādināja, ka koalīcijas līgumu ir parakstījis Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
LPV aicina Satversmē noteikt, ka "valsts atzīst, ka pastāv tikai divi dzimumi - vīrietis un sieviete, un aizsargā sievietes - mātes un vīrieša - tēva statusu, neatbalstot mākslīgi veidotu dzimtu izplatību. Laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, kurai nevar pielīdzināt citas juridiski nodibinātas attiecību formas".
LPV skaidro, ka partijas uzstādījums balstās uz "nepieciešamību aizsargāt bērna tiesības uz objektīvu un nemainīgu bioloģisko izcelsmi, nodrošināt valsts publisko reģistru ticamību un juridisko noteiktību, novēršot mākslīgu ģimenes tiesību institūtu juridisku konstruēšanu saskaņā gan ar dabas likumiem, gan Latvijas sabiedrības tradicionālajām un kristīgajām vērtībām, kurās ģimene sakņojas vīrieša un sievietes dabiskajā mijiedarbībā".
Satversme paredz, ka to Saeima var grozīt sēdēs, kurās piedalās vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu. Pārgrozījumus pieņem trijos lasījumos ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu.