Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Ruslanu Krupnovu.
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Šodien 21:39
Kopš 12. septembra nav atgriezies mājās - policija meklē 2011. gadā dzimušo Ruslanu Krupnovu
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Ruslanu Krupnovu, kurš 2026.gada 12.septembrī aizgāja no savas dzīvesvietas Rēzeknē un nav atgriezies, kā arī nav devis ziņu par šī brīža atrašanās vietu.
Bija ģērbies pelēkas krāsas džemperī, pelēkas krāsas sporta biksēs ar baltām svītrām sānos un tumšas krāsas sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot fotogrāfiju, un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, vai var sniegt citu meklēšanai nozīmīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuru 64603590 vai 112, vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Ruslanu Krupnovu.