Sabiedrībā zināmi ļaudis pulcējas uz Mārtiņam Braunam veltītā “Tikšanās blūza” pirmizrādi
Latvijas Nacionālajā teātrī šovakar notika komponistam Mārtiņam Braunam veltīta koncertuzveduma "Tikšanās blūzs" pirmizrāde.
FOTO: Mārtiņam Braunam veltītā “Tikšanās blūzs” pirmizrāde pulcē kuplu viesu loku Nacionālajā teātrī
Latvijas Nacionālajā teātrī šovakar notika komponistam Mārtiņam Braunam veltīta koncertuzveduma "Tikšanās blūzs" pirmizrāde.
Brauna 75 gadu jubilejai veltītā koncertuzveduma režisore ir Dita Lūriņa, savukārt pasākumā līdzās Nacionālā teātra aktieriem piedalīsies grupas "Sīpoli" mūziķi - Aivars Gudrais un Raimonds Macats.
Teātrī atzīmē, ka koncertiestudējums aicinās uz satikšanos gan ar zināmām, gan piemirstām melodijām no izrādēm "Sirano de Beržeraks", "Alberts", "Blūzi" un "Mauglis". Brauns no 1975. līdz 1982. gadam darbojies kā teātra muzikālās daļas vadītājs.
Māksliniecisko komandu veido režisore Lūriņa, koncerta muzikālā vadītāja ir Zane Dombrovska, scenogrāfs ir Valters Kristbergs, kostīmu māksliniece ir Agija Vismane, horeogrāfe ir Egija Abaroviča, gaismu māksliniece ir Krista Erdmane, video mākslinieks ir Ivo Grīsniņš-Grīslis.
Koncertiestudējumā piedalās Elza Rūta Jordāne, Jana Ļisova, Laura Siliņa, Matīss Budovskis, Raimonds Celms, Egons Dombrovskis, Matīss Kučinskis, Mārcis Maņjakovs, Kurts Kārlis Mitenbergs, Jēkabs Pikšēns un dziedātāji Zane Gudrā, Guna Pūcīte-Skujāne, Emīlija Kate Tomsone un Miks Galvanovskis.
Koncerta pavadošo mūziķu grupu veido Aivars Gudrais, Jānis Lūsēns juniors, Raimonds Macats un Jānis Miltiņš, kā arī Harijs Gūtmanis.
Koncertā izskanēs Lengstona Hjūza dzeja no krājuma "Skumjie blūzi" un citi dzejoļi Andra Akmentiņa atdzejojumā.