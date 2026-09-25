VIDEO. Māris Zviedris: vēlēšanās esam gatavi droniem un ārkārtas situācijām
Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris apliecina, ka visi nepieciešamie testi, gatavojoties vēlēšanām, ir sekmīgi pabeigti un aizvadītā gada problēmas atrisinātas, tostarp atgriežoties pie pārbaudītām vērtībām – balsu skaitīšanas manuāli.
Skeneru nebūs, bet var atgriezties
Vērtējot iepriekšējo vēlēšanu neveiksmes, par vienu no būtiskākajiem soļiem kļuva atteikšanās no vēlēšanu zīmju skeneriem un atgriešanās pie manuālas skaitīšanas, lai garantētu procesa stabilitāti. Lai gan skeneri sākotnēji tika uzskatīti par modernu jaunievedumu, šoreiz izvēlēts drošākais ceļš, taču nākotnē no šīs tehnoloģijas pilnībā neatteiksies.
Skaidrojot situāciju ar skeneriem, Māris Zviedris norāda: “Šogad varam piemirst. Pavisam gan neaizmirsīsim, jo 2029. gadā ar lielu varbūtību tomēr skenerus no noliktavām atkal izcelsim, norausīsim putekļus un izmantosim. Tur gan ir jāuzbūvē jauna sistēma, kas, protams, prasīs papildu līdzekļus, bet tas jau attiecas uz aiznākamajām vēlēšanām. Runājot par gaidāmajām vēlēšanām, visi testi patiešām ir pabeigti – gan funkcionalitātes, gan slodzes, gan drošības. Tas, kas bija pērn, jau ir fundamentāli novērsts, un vienas no lielākajām izmaiņām – šogad balsis skaitīs ar rokām.”
Kā būtisks riska faktors tika identificēta arī vājā savstarpējā komunikācija, tāpēc komisija šoreiz īpaši piestrādājusi pie dialoga ar pašvaldībām un sabiedrību, nodrošinot daudzas klātienes tikšanās un mācības, lai procesā valdītu cilvēcība un vienots mērķis sarīkot godīgas vēlēšanas.
Rīcība ārkārtas situācijās un decentralizēti lēmumi
Iepriekš viena no izteiktākajām problēmām bija skaidra rīcības plāna trūkums brīdī, kad tehniskās sistēmas atteicās darboties. Šogad pieeja ir būtiski mainīta, atsakoties no liekiem birokrātijas posmiem un uzticot lēmumu pieņemšanu vietējām pašvaldību vēlēšanu komisijām, kas situāciju uz vietas redz vislabāk.
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Lai novērstu haosu un operatīvi reaģētu uz jebkādiem starpgadījumiem, izveidots vienots koordinācijas centrs. Raksturojot ieviestos mehānismus, Māris Zviedris uzsver: “Mums nav viena liela, universāla B plāna mapē, kuru atverot varētu atrisināt visas dzīves situācijas, jo, ja iecirknī izceļas ugunsgrēks, ir jāevakuējas, bet, ja tuvojas drons, jāpatveras iekštelpās. Tāpēc esam izstrādājuši daudzus mazus rīcības plānus katram scenārijam. Lai lēmumus pieņemtu maksimāli ātri, pēc mūsu ierosinājuma ir izveidots komandcentrs, kurā vienuviet pie viena galda strādās gan Valsts digitālās attīstības aģentūra, gan citas iestādes, tostarp drošības dienesti. Ja kaut kas neies pēc plāna, nebūs jātērē laiks sazvanoties – visi atbildīgie atradīsies vienā telpā.”
Domājot par fizisko drošību, tostarp iespējamiem gaisa apdraudējumiem vai viltus draudu zvaniem par spridzekļiem, katrā iecirknī ir apzinātas drošās telpas un sagatavoti rīcības algoritmi. Briesmu gadījumā prioritāte vienmēr ir cilvēku dzīvība un veselība, tam seko vēlēšanu materiālu glābšana. Gadījumos, kad būs nepieciešams uz laiku slēgt iecirkņus, iedzīvotāji tiks brīdināti ar šūnu apraides ziņojumiem, kuros būs iekļauta konkrēta norāde par vēlēšanu norisi.
Balsu skaitīšana sveču gaismā
Neprognozējami dabas apstākļi, pēkšņas vētras vai infrastruktūras bojājumi var radīt elektrības piegādes pārrāvumus. Tā kā nodrošināt katru no vairāk nekā 900 iecirkņu ar autonomu ģeneratoru nav iespējams, ir izstrādāta skaidra loģistika materiālu pārvešanai uz vietām, kur energoapgāde darbojas, taču atsevišķos brīžos talkā var nākt arī pavisam vienkārši risinājumi.
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Runājot par rīcību elektropadeves traucējumu gadījumā, Māris Zviedris norāda: “Ja konkrētajā iecirknī nav iespējams turpināt darbu, materiāli jāaizplombē, jāsapako un jāved uz tuvāko drošo vietu, kur ir gaisma un elektrība, piemēram, novada centru. Taču nav izslēgts, ka skaitīšanu nākas pabeigt arī sveču gaismā vai ar lampiņām. Tas, protams, skan nedaudz romantiski, bet, ja palicis pēdējais kandidātu saraksts, veselais saprāts saka – pabeidzam procesu kaut vai ar vāju apgaismojumu. Vēlēšanu gaitas žurnālā tiek veikta attiecīga atzīme, un, ja kādam vēlāk rodas šaubas par kādu atzīmi, to vienmēr var pārskaitīt, taču provizoriskie rezultāti mums būs.”
Šādi scenāriji var nedaudz aizkavēt provizoriskos datus, taču pats vēlēšanu process netiks apturēts.
No partijām izslēgtie kandidāti paliek biļetenos
Pirms vēlēšanām sabiedrības uzmanību piesaistīja situācija, kad atsevišķi kandidāti tika izslēgti no partiju rindām, taču viņu vārdi joprojām palika oficiālajos vēlēšanu biļetenos. Šāda kārtība ir likumā pamatota, jo vēlēšanu organizēšanas tehniskais cikls pieprasa stingrus termiņus materiālu sagatavošanai un drukāšanai.
“Kandidātu saraksti ir jāsagatavo ļoti laicīgi – vēlēšanu zīmes ir jāsadrukā, jāizvadā un jānogādā pa visiem iecirkņiem, jāpārbauda to kvalitāte un daudzums, un tas ir milzīgs papīra apjoms. Piecdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas kandidāti sarakstos paliek nemainīgi. Likumā ir skaidri noteikts, ka cilvēks var kandidēt, arī nebūdams partijas biedrs, un partijām nav iespējas pēdējā vakarā pārdomāt un atsaukt kandidātus,” Māris Zviedris skaidro. “Līdzīgi ir gadījumos, ja kāds kandidāts pirms vēlēšanām aiziet mūžībā. Vēlēšanu zīmēs viņš paliek, neviens ar korektoru viņu neaizkrāso, taču par viņu nodotās balsis netiek skaitītas. Mēs nevaram drukāt jaunas vēlēšanu zīmes pēdējā naktī.”
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Līdz ar to jebkādi partiju iekšējie lēmumi vai disciplinārie soļi vairs neietekmē apstiprināto vēlēšanu zīmju saturu iecirkņos.
Satversme un balss nodošana glabāšanā
Sabiedrībā nereti izskan jautājums, vai ārkārtas sarežģījumu dēļ vēlēšanas būtu iespējams pagarināt arī uz nākamo dienu. Likums šādu iespēju neparedz, jo Latvijas Republikas Satversme stingri nosaka, ka Saeimas vēlēšanas norisinās oktobra pirmajā sestdienā.
Māris Zviedris skaidro konstitucionālo ietvaru un to, kāpēc iepriekšējo balsošanu juridiski dēvē par balss nodošanu glabāšanā: “Vēlēšanas notiek sestdienā, un nekāda pārlikšana uz nākamo dienu nav iespējama. Šajās dienās no pirmdienas līdz piektdienai vēlētājiem tiek nodrošināta iespēja nodot balsi glabāšanā, kas ir milzīga ērtība, jo šoreiz tā pieejama visos iecirkņos visas dienas. Lai neapietu Satversmi un nodrošinātu principu, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss, šajās dienās tiek izmantota reģistrācijas aploksne ar vēlētāja datiem. Tas ir nepieciešams tikai tādēļ, lai gadījumā, ja cilvēks sestdien izdomā balsot vēlreiz, iepriekš nodotā balss tiktu anulēta, vienlaikus saglabājot balsojuma pilnīgu aizklātumu.”
Šis mehānisms nodrošina, ka vēlēšanu aizklātums nekādā veidā netiek pārkāpts. Ikviens interesents ir aicināts novērot iecirkņu komisiju darbu, lai personīgi pārliecinātos par skaitīšanas procesa godīgumu un caurspīdīgumu.
Kāpēc Latvija neizvēlas digitālās vēlēšanas
Lai gan sabiedrībā regulāri uzvirmo diskusijas par nepieciešamību ieviest digitālu balsošanu internetā, sekojot kaimiņvalsts Igaunijas piemēram, šāda iecere Latvijā tuvākajā laikā netiks īstenota augsto drošības risku un ievērojamo izmaksu dēļ.
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Paužot noraidošu nostāju pret digitālajām vēlēšanām, Māris Zviedris saka: “Ja man jautā, vai Latvijā vajadzētu vēlēšanas rīkot digitāli, mana atbilde īsumā ir – nē. Igaunija pēc vairāk nekā divdesmit gadiem joprojām ir vienīgā valsts pasaulē, kas to dara, un ir vērts aizdomāties, kāpēc neviena cita no teju divsimt pasaules valstīm, tostarp lielās demokrātijas, to neievieš. Vienīgais reālais ieguvums būtu ērtība, taču tas ir mīts, ka interneta vēlēšanas palielina kopējo vēlētāju aktivitāti. Dati rāda, ka tā nepieaug, mainās tikai proporcija starp tiem, kas balso klātienē vai attālināti. Turpretī drošības riski ir milzīgi. Šādu sistēmu uzturēšana prasītu milzīgus līdzekļus, un, ņemoties ar nullītēm un vieniniekiem, vienmēr paliek jautājums, vai kāds programmētājs vai hakeris nav iejaucies procesā. Tāpēc es teiktu, ka šeit ir nesalīdzināmi vairāk risku un zaudējumu nekā ieguvumu.”
Pēc komisijas vadītāja teiktā, papīra vēlēšanu zīme un droša aploksne joprojām ir uzticamākais un pārbaudītākais instruments demokrātiska procesa nodrošināšanai, kuram alternatīvu pagaidām nav pamata meklēt.
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!