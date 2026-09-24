“Pēc vēlēšanām atsaldēs!” Sabiedrībā skeptiski vērtē Kulberga lēmumu par algu iesaldēšanu
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) paziņojums, ka nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo netiks palielinātas algas, izraisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos. Kamēr daļa iedzīvotāju šo soli atbalsta, netrūkst arī skeptiķu, kuri to dēvē par priekšvēlēšanu gājienu un jautā – kas notiks ar amatpersonu kompensācijām, piemaksām un prēmijām?
Kā zināms, Kulbergs nesen paziņoja, ka parakstījis rīkojumu saistībā ar algu iesaldēšanu nākamgad tiem valsts pārvaldē strādājošajiem, kuru atalgojums tiek aprēķināts, bāzes mēnešalgai piemērojot konkrētu koeficientu. Šajā lokā ietilpst arī Ministru prezidents, ministri, Saeimas deputāti un citas amatpersonas. Praktiski “iesaldēšana” nozīmētu nevis algu neizmaksāšanu, bet gan to, ka 2027. gadā attiecīgā bāzes mēnešalga netiktu palielināta un saglabātos 2025. gada līmenī.
Ziņa izraisījusi pamatīgu reakciju vilni sociālajos tīklos. Īpaši bieži cilvēki apšauba, vai šāds lēmums saglabāsies spēkā arī pēc vēlēšanām.
“Pēc vēlēšanām atsaldēs,” īsi prognozē Gatis. Līdzīgu skepsi pauž arī Agnese, notiekošo nosaucot par “teātri pirms vēlēšanām”, savukārt Aina raksta: “Pirmsvēlēšanu teātris!” Maija ir vēl lakoniskāka: “Neticu nevienam vārdam.”
Arī vairāki citi komentētāji spriež, ka lēmums varētu būt tikai īslaicīgs. “Līdz vēlēšanām... Atnāks jaunā Saeima un atcels!”
Vienlaikus sabiedrībā izskan jautājumi, kāpēc uzmanība pievērsta tieši mēnešalgām, nevis arī citiem amatpersonu atlīdzības veidiem. “Kur palika kompensācijas? Varbūt ne tikai algas iesaldēt, bet arī kompensācijas atcelt!?” jautā kāds sociālo tīklu lietotājs. Alda savukārt vaicā: “Un ko darīsiet ar deputātu kompensācijām...?” “Algu iesaldēs, prēmijas palielinās,” ironizē Guntis.
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Atlīdzības likums tiešām paredz ne tikai mēnešalgu, bet arī citus atlīdzības elementus, savukārt Saeimas deputātiem izmaksātā mēnešalga un kompensācijas ir atsevišķi publiskojamas atlīdzības daļas. Likums arī paredz, ka amatpersonu mēnešalgas daudzos gadījumos tiek aprēķinātas, bāzes mēnešalgai piemērojot konkrētu koeficientu.
Daļa komentētāju gan uzskata, ka ar algu nepalielināšanu vien nepietiek. Dairis raksta: “Tas vispār neko nerisina. Ir jāsamazina ierēdņu skaits.” Savukārt Ruta jautā: “Kāpēc iesaldēs, bet ne samazinās?”
Lai arī citi šo ieceri vērtē atzinīgi, diskusijas raisījis arī pats jēdziens “algu iesaldēšana”. Daļa cilvēku to uztvēruši burtiski, jautājot, vai tas nozīmē, ka nauda kādu laiku netiks izmaksāta un vēlāk tiks “atsaldēta”. Tomēr šajā gadījumā runa ir par algu pieauguma apturēšanu – proti, attiecīgā bāzes mēnešalga nākamajā gadā nepalielinātos.
“Ko nozīmē iesaldēt? Tas ir kā ogas vasarā ieliekam saldētavā un ziemā izņemam?” ironizē Ineta, bet Mārtiņš secina: “Vēlāk atsaldēs un būs kā iepriekš.”
Pašlaik spēkā esošā atlīdzības sistēma paredz, ka bāzes mēnešalgas izmaiņas tiek aprēķinātas pēc likumā noteiktas formulas, kurā ņemtas vērā vidējās darba samaksas un inflācijas izmaiņas. 2026. gadā bāzes mēnešalgas pieaugums jau tika noteikts 0% apmērā, tāpēc attiecīgās algas saglabājās 2025. gada līmenī. Ja iecere tiks īstenota arī nākamgad, šāds līmenis saglabāsies vēl visu 2027. gadu.