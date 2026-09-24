ZZS politiķis noraida pārmetumus par koalīcijas līguma pārkāpumu: deputāti balso pēc sirdsapziņas
Saeimas deputāti, balsojot parlamentā, rīkojas saskaņā ar savu pārliecību un nav tiesiski saistīti ar jebkādām instrukcijām, komentējot pārmetumus par iespējamu koalīcijas līguma pārkāpumu balsojumā par opozīcijas rosināto Satversmes grozījumu nodošanu komisijai, aģentūrai LETA sacīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
"Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka Saeimas deputāts balso pēc savas sirdsapziņas. Tas nozīmē, ka deputāts tiesiski nav saistīts ar nekādām instrukcijām, un deputāta pārliecība stāv pāri citiem aspektiem," uzsvēra Rokpelnis.
Viņš norādīja, ka Satversmes grozījumu nodošana izskatīšanai komisijās nenozīmē automātisku atbalstu to saturam, bet gan dod iespēju parlamentam par priekšlikumiem diskutēt un tos izvērtēt.
Jau ziņots, ka Saeima ceturtdien nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi.
Grozījumu nodošanu komisijām atbalstīja 42 deputāti no "Apvienotā saraksta", Nacionālās apvienības, ZZS, LPV, kā arī bijušie un esošie partijas "Stabilitātei" frakcijas deputāti. Pret balsoja 25 deputāti no "Jaunās vienotības" (JV) un "Progresīvajiem", bet Nacionālās apvienības deputāts Roberts Ķipurs atturējās.
Pret grozījumu nodošanu komisijai debatēs asi iestājās JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, kurš aicināja deputātus neatbalstīt, viņa vārdiem sakot, "Šlesera partijas murgus". Viņš arī atsaucās uz koalīcijas līgumu, kurā paredzēts nevirzīt Satversmes grozījumus bez koalīcijas partneru vienprātības.
Pēc balsojuma Jurēvics sociālajos tīklos pauda viedokli, ka Saeimas vairākums ir atbalstījis "bīstamu šleseristu provokāciju", un aicināja Ministru prezidentu Andri Kulbergu (AS) publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, tostarp Satversmes negrozīšanai bez vienprātības, cilvēktiesību standartiem un tiesu varas neatkarībai.
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LPV piedāvātie grozījumi paredz Satversmē noteikt, ka valsts atzīst tikai divus dzimumus - vīrieti un sievieti, kā arī neatbalsta mākslīgi veidotu dzimtu izplatību. Tāpat partijā rosina nostiprināt normu, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, kurai nevar pielīdzināt citas juridiski nodibinātas attiecību formas.
Satversmes grozījumu pieņemšanai nepieciešams kvalificēts deputātu vairākums. Pamata likums paredz, ka izmaiņas Satversmē Saeima pieņem trīs lasījumos ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu.